Bozüyük’te Kur’an kursları eğitim öğretime başlıyor

Bilecik Bozüyük İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an-ı Kerim kurslarında 2020-2021 eğitim öğretim yılının28 Eylül Pazartesi günü Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uygun şekilde başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları doğrultusunda Korona virüs tedbirlerinin alındığını ve gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti. Topal, "Pandemi sürecinde kurslarımızda maske, mesafe ve hijyen konusundaki hazırlıklarımızı tamamladık. 21 Kur’an kursu öğreticisinin görev alacağı kursların bazılarında dönüşümlü bazılarında ise randevulu eğitim verilecek. 4-6 yaş grubu öğrencilerimize yönelik kursa uyum süreci uygulanacak ancak bu süreçte velilerin kursa girişleri kısıtlanacak. Dönüşümlü sistemde yoğun olan kurslarda sınıflar ikiye bölünüp farklı günlerde ders işlenecek. Dönüşümlü sistemde ders saatinde sınıflarda en fazla 10 öğrenci bulunabilecek. Randevulu sistemde ise her öğrenciye bir saat verilip öğrencinin dersi o saatte alınacak. Ayrıca haftanın bir günü sınıflarda dezenfekte işlemi uygulanacak. Kursa gelenler hayat eve sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak kursa alınacak. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar kurslara kabul edilmeyecek ve ek ders açılmayacak. Sadece temel ders programları uygulanacak. Bu bağlamda yeni eğitim öğretim yılımızın tüm usta öğretici ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hep birlikte kurallara uyarak ve gerekli tedbirleri alarak bu pandemi sürecinin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

