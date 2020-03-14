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Bozüyük’te öğrenci servisleri denetim altında

BİLECİK HABERLERİ  | 14.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının denetimi, aralıksız olarak devam ettiriliyor.

Bozüyük’te öğrenci servisleri denetim altında

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının denetimi, aralıksız olarak devam ettiriliyor. Ekipler son günlerde yaptıkları denetimlerde öğrenci taşıma izin belgesi olmayan 6 servis aracını 60 gün süreyle trafikten men etti.
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemeye ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamaya çalışıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Bu kapsamda okul servis araçları yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılacak denetimlerde okul servis aracı bakım ve onarım takip formu, okul servis araçları özel izin belgesi, şoförün rehber, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, fazla yolcu, araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine göre servis araçlarının lastiklerinin uygun olup olmadığı başta olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlar titizlikle kontrol edilmektedir" denildi.
Öte yandan, son günlerde yapılan denetimlerde 108 servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde öğrenci taşıma izin belgesi olmayan 6 servis aracı 60 gün süreyle trafikten men edilirken toplam da 16 araca 38 bin 895 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde servis şoförleri, araçlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılırken denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği kaydedildi.

Bozüyük’te öğrenci servisleri denetim altında

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