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Bozüyük’te toplu taşımada örnek uygulama

BİLECİK HABERLERİ  | 14.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk edebilmeleri amacıyla sivil denetimler gerçekleştiriliyor.Farklı gün ve saatlerde yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarına sürücüden habersiz sivil kıyafetli bir şekilde yolcu olarak binen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplu taşıma araç sürücüsünü güzergah boyunca takip ediyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yolculuk edebilmeleri amacıyla sivil denetimler gerçekleştiriliyor.
Farklı gün ve saatlerde yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarına sürücüden habersiz sivil kıyafetli bir şekilde yolcu olarak binen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, toplu taşıma araç sürücüsünü güzergah boyunca takip ediyor. Denetimlerde özellikle durak harici yolcu indirme ve bindirme, yaya geçitlerinde yayaların geçiş hakkı, araç sürücülerinin seyir halindeyken cep telefonu kullanmaları, emniyet kemeri kullanımı, ışık ihlali, dönüş kuralları, durak ihlali ve yolculuklara karşı tutumları gözleniyor. Trafik yönünden yapılan hatalar varsa not ediliyor ve son durağa gelindiğinde sürücüye güzergah boyunca yaptığı hatalar tek tek hatırlatılarak gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Herhangi bir hata yapılmadı ise teşekkür edilerek hayırlı yolculuklar dileniyor.
Vatandaşlar bu uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek sivil denetimler sayesinde zaman zaman kural ihlalleri yapan toplu taşıma araç sürücülerinin trafik kurallarına daha fazla dikkat ettiklerinin görüldüğünü kaydettiler.

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