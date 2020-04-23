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Bozyazı’da 23 Nisan kutlaması

MERSİN HABERLERİ  | 23.04.2020 14:18 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak maskeli kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik’in Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak maskeli kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik’in Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Törenin ardından Kaymakam Arif Yalçın, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, 23 Nisan kutlamaları kapsamında düzenlenen, ’Evde yeteneğini göster’ yarışmasında dereceye giren öğrenciler Hatice Pancar, Hatice İpek Ak, İpek Çoşkun, Irmak Tansu Navgasın ve Asya Duman’ı evlerinde ziyaret etti. Öğrencilere sosyal mesafe korunarak ve maske takılarak hediyeler verildi.
Hediyelerin takdimi sırasında Kaymakam Yalçın, minik öğrencilere, "İnşallah seneye hep birlikte 23 Nisan’ı coşkulu bir şekilde kutlarız. Evde kaldığınız süre içerisinde kurallara mutlaka uyun ve derslerinizi ihmal etmeyin’’ dedi. Öğrenciler ise evlerine kadar gelerek hediye verilmesinin heyecanı içerisinde protokol üyelerine teşekkür etti.
’Evde yeteneğini göster’ yarışmasında resim dalında birinci olan Asya Duman da yaptığı resimleri Kaymakam Yalçın, Başkan Çetinkaya ve Müdür Gedik’e hediye etti. Başkan Çetinkaya, aldığı hediye için teşekkür ederek, resmi makam odasına asacağını söyledi.

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İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Cadde Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Neşe Eczanesi
Merkez
Örge Eczanesi
Merkez
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