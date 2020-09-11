YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Bozyazı’da esnafa maske, mesafe ve hijyen uyarısı

Bozyazı’da esnafa maske, mesafe ve hijyen uyarısı

MERSİN HABERLERİ  | 11.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, esnafı ziyaret ederek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.Alparslan Türkeş Bulvarından başlayarak ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi ve Mustafa Deniz Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Güngör, Covid-19 ile mücadelede kapsamında uyarı amaçlı gezi yaptıklarını, bundan böyle her gün yapılacak denetimlerde ise maske takmayan, sosyal mesafe ile hijyen kuralına uymayanlara ceza kesileceğini söyledi.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, esnafı ziyaret ederek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
Alparslan Türkeş Bulvarından başlayarak ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi ve Mustafa Deniz Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Güngör, Covid-19 ile mücadelede kapsamında uyarı amaçlı gezi yaptıklarını, bundan böyle her gün yapılacak denetimlerde ise maske takmayan, sosyal mesafe ile hijyen kuralına uymayanlara ceza kesileceğini söyledi. Cadde üzerinde karşılaştığı vatandaşları da uyaran Güngör, “Bugün gerekli uyarıları yapıyoruz. Ailenizi, çocuklarınızı, yakınlarınızı ve komşularınızı uyarın. Ev dışında maske kullanımının zorunla hale geldiğini hatırlatmak isterim. Bundan böyle dışarı maskesiz çıkmasınlar. Kurallara mutlaka uysunlar. Maskesiz görüldükleri yerde mutlaka cezai işlem uygulanacak” dedi.
Her konuda olduğu gibi salgın hastalık döneminde de kurallara uymanın hayat kurtaracağını ifade eden Güngör, tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlara ise teşekkür etti. Güngör, “Uyarı amaçlı yaptığımız kontrollerde vatandaşlarımızın çoğunun maske takması bizleri sevindirmiştir. İnşallah salgın hastalıkla mücadele sürecinde tüm Bozyazı halkı kurallara uyar, bizler de ceza kesmeyiz. Kendi sağlıkları için, çocukları ve yakınları için tüm vatandaşlarımız için mutlaka herkes kurallara uymalı. Maskesiz sokağa çıkılmamalı, sosyal mesafe ve hijyene önem verilmeli. İnşallah süreç sona erdiği zaman Bozyazı’da hiç ceza kesmemiş oluruz” diye konuştu.
Öte yandan, cadde ve ara sokaklarda polis ve zabıta araçlarından sık sık salgın tedbirleri hakkında uyarılar yapılarak, maskesiz dışarı çıkılmaması anons edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Denizli’de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı
Muharrem İnce Hakkari’de esnafı ziyaret etti
Muharrem İnce Hakkari’de esnafı ziyaret etti
Aydın'da bir tırda çalıntı olduğu iddia edilen 26 bin 900 litre içki ele geçirildi
Aydın'da bir tırda çalıntı olduğu iddia edilen 26 bin 900 litre içki ele geçirildi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizlispor’a 17’lik orta saha
Denizlispor’a 17’lik orta saha

Mersin Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:52
Sabah
06:14
Öğle
12:43
İkindi
16:16
Akşam
19:03
Yatsı
20:19

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Limon Eczanesi
Akdeniz
Tülin Eczanesi
Akdeniz
Ünel Eczanesi
Akdeniz
Asya Eczanesi
Mezitli
Sahil Eczanesi
Mezitli
Ezgi Eczanesi
Toroslar
İstanbul Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.