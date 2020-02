Bozyazı’da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde otobüs kazalarının önlemesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Arif Yalçın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ile otobüs firması temsilcileri katıldı.

Kaymakam Yalçın, trafikte otobüs şoförlerinin daha dikkatli olmasının ve kurallara riayet etmesinin kazaların azalması açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Ülkenin en önemli sorunlarından birisinin de her yıl özellikle bayram ve uzun tatil dönemlerinde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazaları olduğuna vurgu yapan Yalçın, "Bu toplantının amacı, ülkemizde trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen, trafik kazalarına sebebiyet veren durumlara yönelik gerekli tedbirleri almak, can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla yolcu otobüsü yetkililerini, yol ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirmektir. Temennimiz kazaların en aza inmesi, insanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesidir” dedi.

İlçede trafik kazalarının en aza indirilmesi için ekiplerin yaptığı ve yapacakları çalışmaları slayt gösterim ile sunan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, kazaların çoğunluğunun aşırı hız, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, kurallara uymama gibi sürücü hatasından kaynaklandığına dikkat çekerek, "Bu nedenle otobüs firmaları yetkililerinin bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Çünkü otobüs kazalarında can ve mal kaybı daha fazla olabiliyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun öncülüğünde ölümlü, yaralanmalı ya da mal kayıplarının yaşandığı trafik kazalarına karşı toplumsal bir duyarlılık ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tüm otobüs firmalarının ve yolcu otobüsü sahiplerinin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için trafik kurallarına uyma, mevsim şartlarına uygun lastikler kullanma, kırmızı ışıkta durma, hatalı sollama, emniyet kemeri takma, yolcu indirip bindirirken daha dikkatli olma gibi gerekli tedbirleri alacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Yeni başlattıkları uygulama konusunda da otobüs firması yetkililerini uyaran Güngör, tüm il ve ilçelerde şehirlerarası otobüslere bundan böyle yolcu gibi sivil polislerin bineceğini ve otobüs şoförünün yaptığı ihlalleri varacağı noktaya kadar not edeceğini söyledi. Güngör,

Kazaların nerede, nasıl ve ne şekilde meydana geldiğine yönelik istatistiki bilgilerin sunum halinde verildiği toplantı, yapılan fikir alış verişinin ardından sona erdi.