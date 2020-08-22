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Bozyazı’da vatandaşlar korona virüse karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 22.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, muhtarlar ve vatandaşlarla biraraya gelerek, korona virüs salgınıyla ilgili alınacak tedbirler ve mahallelerde oluşturulacak olan ‘mahalle denetim ekipleri’ ilgili bilgi paylaşımında bulundu.Bozyazı Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Yalçın, korona virüs salgın hastalığı nedeniyle ‘mahalle denetim ekipleri’ oluşturulacağını, ekiplerin günde en az 3 defa evde karantina altındaki vatandaşları kontrol edeceğini söyledi.

Bozyazı’da vatandaşlar korona virüse karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, muhtarlar ve vatandaşlarla biraraya gelerek, korona virüs salgınıyla ilgili alınacak tedbirler ve mahallelerde oluşturulacak olan ‘mahalle denetim ekipleri’ ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Bozyazı Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Yalçın, korona virüs salgın hastalığı nedeniyle ‘mahalle denetim ekipleri’ oluşturulacağını, ekiplerin günde en az 3 defa evde karantina altındaki vatandaşları kontrol edeceğini söyledi. Yalçın, "Çünkü ülkemizde bu bulaş listesi dediğimiz insanların kendini izole etmemesinden ve çok başına buyruk şekilde laf dinlemeden sosyal hayatına devam etme isteğinden artışlar fazlalaşıyor. Bunu kontrol altına almamız lazım. İllaki hayatında bazı kısıtlamalar olacak, fakat sağlık her şeyin önünde. Zor bir 6 ay geçirdik, çok ciddi fedakarlıklar yaptık. Biz bu bölgede çok şükür fazla hissetmedik. Vaka olarak da yaşamın kısıtlanması anlamında da hissetmedik. Ancak Türkiye’nin önemli kentleri ve büyük bir coğrafyada bu hissediliyor” dedi.
Bozyazı’da turizmin önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu ve bir çok işletmenin bulunduğunu belirten Yalçın, “İkincisi biz Türkiye’nin en önemli zirai anlamda üretim yapılan coğrafyasında önemli bir lokasyona sahibiz. Her gün onlarca kamyonumuz, kamyonetimiz ürün taşıyor ülkenin farklı yerlerine. Bura da vaka çoğalmasının bizlere maliyeti az önce size bahis ettiğim hani hayatı kısıtlamanın zorluklarının yanında çok fazla. Bu konuda caydırıcı önlem almak zorundayız. Şimdi uyarıyoruz, ikaz ediyoruz, tatlı dille söylüyoruz ama kamu otoritesi olarak bu otoriteyi hisssetmemiz ve cezalara yavaş yavaş geçmemiz lazım. Bu konuda muhtarlarımızdan yardım bekliyoruz. Allah’a çok şükür Bozyazı’da çok fazla bir vakamız yok. Olan vakalarda dışarıdan gelenler. Biz bunları gözlemliyoruz. Durumu ağırlaşan kötüleşen bir vakamız yok çok şükür. Biz aynı hassasiyetle tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Sizler mahallelerinde Cumhurhurbaşkanımızın, hükümetimizin, bizlerin temsilcisisiniz. O bakımdan insiyatif almanızı bekliyor ve istiyoruz" diye konuştu.
Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Şerife Öztürk de toplantıya katılanları korana virüs salgın hastalığı ile ilgili alınması gereken tedbirler ve önlemler konusunda bilgilendirdi.

Bozyazı’da vatandaşlar korona virüse karşı bilgilendirilmeye devam ediliyor

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