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Bozyazı’dan Elazığ’a yardım tırı

MERSİN HABERLERİ  | 28.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından Bozyazı ve Anamur belediyeleri tarafından depremde mağdur olan vatandaşlar için çeşitli gıda maddeleri ile ısınma malzemelerinden oluşan yardım tırı dualarla yola çıktı.Bozyazı Belediyesi önünde yollanan yardım tırı öncesi konuşan Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Bozyazı ve Anamur belediyelerinin ortaklaşa yaptığı yardım kampanyası sonucu çeşitli gıda maddeleri ile ısınma malzemelerinden oluşan tırı yollayacaklarını, kampanyalarına destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Bozyazı’dan Elazığ’a yardım tırı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından Bozyazı ve Anamur belediyeleri tarafından depremde mağdur olan vatandaşlar için çeşitli gıda maddeleri ile ısınma malzemelerinden oluşan yardım tırı dualarla yola çıktı.
Bozyazı Belediyesi önünde yollanan yardım tırı öncesi konuşan Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Bozyazı ve Anamur belediyelerinin ortaklaşa yaptığı yardım kampanyası sonucu çeşitli gıda maddeleri ile ısınma malzemelerinden oluşan tırı yollayacaklarını, kampanyalarına destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi. Çetinkaya, “Allah ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerim” dedi.

Bozyazı’dan Elazığ’a yardım tırı

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