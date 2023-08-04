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Breaking Bad'in yıldızıydı! Usta oyuncu hayatını kaybetti! Sevenleri yasa boğuldu: "Üstad nereye?"

04.08.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mark Margolis, Breaking Bad ve Better Call Saul dizileri ile izleyicinin hafızasında silinmez iz bırakmıştı. İzlenme rekorları kıran dizide Hector Salamanca karakterine hayat veren ünlü oyuncu 83 yaşında hayatını kaybetti. Haberi alan sevenleri adeta yasa boğuldu.

Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti. Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde oynadığı rollerle izleyicilerde büyük etki bırakan usta oyuncu aynı zamanda Scarface'in de bilinen isimlerinden biridir. Mark Margolis'in neden öldüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Mark Margolis, izlenme rekorları kıran Breaking Bad dizisinde ve Better Call Saul'da yer alan yeraltı uyuşturucu halkasının merkezinde bulunan Salamanca suç ailesinin lideri Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla tanınıyordu.

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Margolis, Hector olarak da bilinen "Tio" rolü için 2012 Primetime Emmy Ödülü'ne En İyi Konuk Erkek Oyuncu aday gösterilmişti.

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Margolis ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik işbirlikleriyle de tanınıyordu; Pi, Requiem for a Dream, Noah, Black Swan ve Fountain filmlerinde yer aldı.

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MARK MARGOLIS KİMDİR?

Mark Margolis (d. 26 Kasım 1939) Amerikalı oyuncudur. Yaralı Yüz (Scarface) filmindeki Alberto, Breaking Bad ile Better Call Saul dizilerindeki Héctor "Tio" Salamanca rolleri ile tanınmıştır.

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1939 yılında dünyaya gelen Mark Margolis, 20 yaşında oyunculuğa başlamıştır. 3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen oyuncunun 1966 doğumlu oğlu Morgan H. Margolis de oyunculuk yapmaktadır.

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MARK MARGOLIS NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Mark Margolis, kısa bir hastalıktan sonra 3 Ağustos 2023'te New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde 83 yaşında öldü.
Ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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