Breaking Bad'in yıldızıydı! Usta oyuncu hayatını kaybetti! Sevenleri yasa boğuldu: "Üstad nereye?"

Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti. Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinde oynadığı rollerle izleyicilerde büyük etki bırakan usta oyuncu aynı zamanda Scarface'in de bilinen isimlerinden biridir. Mark Margolis'in neden öldüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Mark Margolis, izlenme rekorları kıran Breaking Bad dizisinde ve Better Call Saul'da yer alan yeraltı uyuşturucu halkasının merkezinde bulunan Salamanca suç ailesinin lideri Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla tanınıyordu.

Margolis, Hector olarak da bilinen "Tio" rolü için 2012 Primetime Emmy Ödülü'ne En İyi Konuk Erkek Oyuncu aday gösterilmişti.

Margolis ayrıca yönetmen Darren Aronofsky ile sinematik işbirlikleriyle de tanınıyordu; Pi, Requiem for a Dream, Noah, Black Swan ve Fountain filmlerinde yer aldı.

MARK MARGOLIS KİMDİR?

Mark Margolis (d. 26 Kasım 1939) Amerikalı oyuncudur. Yaralı Yüz (Scarface) filmindeki Alberto, Breaking Bad ile Better Call Saul dizilerindeki Héctor "Tio" Salamanca rolleri ile tanınmıştır.

1939 yılında dünyaya gelen Mark Margolis, 20 yaşında oyunculuğa başlamıştır. 3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen oyuncunun 1966 doğumlu oğlu Morgan H. Margolis de oyunculuk yapmaktadır.

MARK MARGOLIS NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Mark Margolis, kısa bir hastalıktan sonra 3 Ağustos 2023'te New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde 83 yaşında öldü.

Ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.





