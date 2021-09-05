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Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

05.09.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Grup Elemeleri'nde dünya futbolunun iki devi; Brezilya ile Arjantin karşı karşıya gelirken saha bir anda karıştı.Brezilya ulusal sağlık kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti.

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MAÇ ÖNCESİ SİNYAL VERİLMİŞTİ

Ulusal sağlık kurulu yetkilileri, karşılaşma öncesinde de "sağlık protokollerini ihlal eden (karantinada kalmayan)" bu oyuncuların oynamamasını istemiş ancak CONMEBOL'ün [Güney Amerika Futbol Konfederasyonu] izniyle oyuncular sahaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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