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  4. Brezilya Kültür Bakanı'nın "Nazi çağrışımlı" konuşması tepki çekti

Brezilya Kültür Bakanı'nın "Nazi çağrışımlı" konuşması tepki çekti

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Bakan Roberto Alvim'in, tanıtım videosunda yaptığı konuşmada, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'in bir konuşmasında geçen ifadeler yer aldı - Videoda arka planda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in en sevdiği besteci olduğu bilinen Wagner'in Lohengrin operası müziğinin çalması dikkati çekti

Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim'in, bir tanıtım videosunda yaptığı konuşma, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'in bir konuşmasına benzemesi nedeniyle tepki çekti.

BBC'nin haberine göre, Alvim, bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan 6 dakikalık videoda Ulusal Sanatlar Ödülleri'ne ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Alvim, arka planda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in en sevdiği besteci olduğu bilinen Wagner'in Lohengrin operası müziği çalarken yaptığı konuşmada "Gelecek on yılda Brezilya sanatı destansı ve milli olacak. Halkımızın kaçınılmaz özlemleriyle derinden bağlantılı...duygusal bağlılık için büyük dirayetle vakfedilecek, aksi takdirde bir hiç olacaktır." ifadesini kullandı.

Alman tarihçi Peter Longerich'in kaleme aldığı Joseph Goebbels biyografisinde, Nazi Almanyası'nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olan Goebbels'in o dönemde yaptığı bir konuşmada, "Gelecek on yılda Alman sanatı destansı, katı romantik olacak. Gerçekçi, duygusallıktan tamamen azade olacak. Adanmış, çok dokunaklı ve milli olacak, aksi takdirde bir hiç olacaktır." dediği belirtiliyor.

Alvim'in konuşması ülkede büyük tepki çekti ve aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kültür bakanını görevden alması çağrıları yapıldı. Öte yandan sosyal medyada videoyu övenler de oldu.

Roberto Alvim ise Facebook sayfasında konuşmasının, Brezilya sanatı açısından milli ideale dayandığını ve Goebbels'in konuşmasıyla sadece bir cümlenin benzerlik gösterdiğini belirterek, "Ondan alıntı yapmadım. Bunu asla yapmam." değerlendirmesini yaptı.

Alvim videoda arka planda çalan müzik için ise yorumda bulunmadı.

Brezilya meclisinin alt kanadının başkanı Rodrigo Maia, Twitter hesabında Alvim'in bu "kabul edilemez" videoyla "sınırları aştığını" söyleyerek Bolsonaro'ya Alvim'i görevden alması çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim Joseph Goebbels

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