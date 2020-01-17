Brezilya Kültür Bakanı'nın "Nazi çağrışımlı" konuşması tepki çekti

Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim'in, bir tanıtım videosunda yaptığı konuşma, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'in bir konuşmasına benzemesi nedeniyle tepki çekti.

BBC'nin haberine göre, Alvim, bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan 6 dakikalık videoda Ulusal Sanatlar Ödülleri'ne ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Alvim, arka planda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in en sevdiği besteci olduğu bilinen Wagner'in Lohengrin operası müziği çalarken yaptığı konuşmada "Gelecek on yılda Brezilya sanatı destansı ve milli olacak. Halkımızın kaçınılmaz özlemleriyle derinden bağlantılı...duygusal bağlılık için büyük dirayetle vakfedilecek, aksi takdirde bir hiç olacaktır." ifadesini kullandı.

Alman tarihçi Peter Longerich'in kaleme aldığı Joseph Goebbels biyografisinde, Nazi Almanyası'nın Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olan Goebbels'in o dönemde yaptığı bir konuşmada, "Gelecek on yılda Alman sanatı destansı, katı romantik olacak. Gerçekçi, duygusallıktan tamamen azade olacak. Adanmış, çok dokunaklı ve milli olacak, aksi takdirde bir hiç olacaktır." dediği belirtiliyor.