Brezilya'da Bolsonaro'nun Kovid-19 testlerinin gerçek sonuçlarını paylaşmaması tartışma yarattı

RIO DE JANEIRO - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin gerçek sonuçlarını federal yargıcın kararına rağmen paylaşmayı reddetmesi ülkede tartışma konusu oldu.

Sao Paulo federal yargıcı, geçen hafta O Estado de S. Paulo gazetesinin talebine cevaben Bolsonaro'dan iki kez yaptırdığı Kovid-19 testlerinin sonuçlarını sunmasını istedi. Talebe, sonuçların bir özetini gönderilerek yanıt verildi. Bunun üzerine federal yargıç, gerçek sonuçlar konusunda ısrarcı davrandı, bir diğer yargıç da cumartesi günü Bolsonaro'nun ekibine bunun için 5 gün süre tanıdı.

Bolsonaro'nun geçen hafta Kovid-19'u "belki de" farkında olmadan kapmış olabileceğini söylemesi de tartışmayı iyice alevlendirdi.

Kovid-19 test sonuçlarıyla ilgili tartışma, Brezilya Devlet Başkanının yetkisini ve demokratik kurumların sınırlarını defalarca zorlamasıyla ilgili daha büyük bir savaşın yansıması olarak görülüyor.

- Bolsonaro'nun virüs taşıyor olabileceği endişeleri

Bolsonaro'nun Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığına ilişkin endişeler, ilk kez, mart ayında ABD'yi ziyaret eden Brezilya Devlet Başkanının heyetinde 10'dan fazla kişide Kovid-19'a rastlandığı yönündeki haberler üzerine ortaya çıkmıştı.