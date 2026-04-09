Brezilyalı futbolcu gruba yanlış video attı, kadro dışı kaldı!

Cruzeiro’da Walace krizi patladı. Takım arkadaşını hedef alan videoyu yanlış gruba atan futbolcu, para cezası aldı ve Libertadores kadrosundan çıkarıldı.

Brezilyalı futbolcu gruba yanlış video attı, kadro dışı kaldı!
Cevdet Berker İşleyen

Yedi sezonluk aranın ardından Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Libertadores'e dönen Cruzeiro'da beklenmedik bir kriz patlak verdi.

Brezilyalı futbolcu gruba yanlış video attı, kadro dışı kaldı! 1

Brezilya ekibinde savunmanın önemli isimlerinden Lucas Romero'nun sakatlığı sonrası forma şansı bulan Walace, yaptığı bir paylaşım nedeniyle kulüpte büyük tepki çekti. Takımın kalecisi Matheus Cunha ile ilgili çektiği alaycı videoyu yanlışlıkla takım arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna gönderen futbolcu, kısa sürede eleştirilerin odağı oldu.

Brezilyalı futbolcu gruba yanlış video attı, kadro dışı kaldı! 2

O Tempo'nun aktardığı bilgilere göre Cruzeiro yönetimi, yaşanan olayın ardından Walace hakkında disiplin süreci başlattı. Kulüp, oyuncunun davranışını "bir oyuncuya saygısızlık ve iç normlara uymama" olarak değerlendirdi.

Bu gelişmenin ardından Walace hem para cezasına çarptırıldı hem de kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı futbolcunun Libertadores kadrosundan da çıkarıldığı öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu gruba yanlış video attı, kadro dışı kaldı! 3

ESPN'in haberine göre videodaki esprinin, Matheus Cunha'nın "kısa kol" şeklinde hedef alındığı bir şakaya dayandığı belirtildi. Her ne kadar paylaşımın espri amaçlı yapıldığı öne sürülse de, içerik takım içinde hoş karşılanmadı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
