Brezilyalı futbolcu gruba yanlış video attı, kadro dışı kaldı!

Yedi sezonluk aranın ardından Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Libertadores'e dönen Cruzeiro'da beklenmedik bir kriz patlak verdi.

GRUBA YANLIŞ VİDEO ATTI

Brezilya ekibinde savunmanın önemli isimlerinden Lucas Romero'nun sakatlığı sonrası forma şansı bulan Walace, yaptığı bir paylaşım nedeniyle kulüpte büyük tepki çekti. Takımın kalecisi Matheus Cunha ile ilgili çektiği alaycı videoyu yanlışlıkla takım arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna gönderen futbolcu, kısa sürede eleştirilerin odağı oldu.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

O Tempo'nun aktardığı bilgilere göre Cruzeiro yönetimi, yaşanan olayın ardından Walace hakkında disiplin süreci başlattı. Kulüp, oyuncunun davranışını "bir oyuncuya saygısızlık ve iç normlara uymama" olarak değerlendirdi.

Bu gelişmenin ardından Walace hem para cezasına çarptırıldı hem de kadro dışı bırakıldı. Brezilyalı futbolcunun Libertadores kadrosundan da çıkarıldığı öğrenildi.

TAKIM KARIŞTI

ESPN'in haberine göre videodaki esprinin, Matheus Cunha'nın "kısa kol" şeklinde hedef alındığı bir şakaya dayandığı belirtildi. Her ne kadar paylaşımın espri amaçlı yapıldığı öne sürülse de, içerik takım içinde hoş karşılanmadı.