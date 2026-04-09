RTÜK'ten beIN Sports'a küfürlü tezahürat yaptırımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya yönelik iddialardan, Derbi maçlardaki küfürlü tezahüratlara, gündüz kuşağındaki ihlallerden, mahkûmlar üzerinden haksız kazanç sağlanmasına kadar pek çok yayın ihlalini inceleyen Üst Kurul, dört yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

BEIN SPORTS’A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAPTIRIMI

Üst Kurul, 04.04.2026 tarihinde yayınlanan Trendyol Süper Ligi'nde Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda müzik eşliğinde statta dile getirilen küfürlü tezahüratların beIN SPORTS’ta yayınlanmasını da görüştü. Söz konusu tezahüratlar esnasında yayın kuruluşu tarafından yayına herhangi bir bipleme, ses kısma veya engelleme olmaksızın açık bir şekilde devam edildiği tespit edilirken yayıncı kuruluşun, gecikmeli yayın sistemi kullanmadığı, ortam sesini dengelemediği ya da gerekli anlarda sesi kısmak suretiyle izleyiciyi koruyucu tedbirler almadığı vurgulandı. RTÜK İletişim Merkezi'ne iletilen çok sayıdaki izleyici şikâyetini değerlendiren Üst Kurul, "beIN SPORTS’a 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez." hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

ULUSAL 1 KANAL’A DOĞRULUK VE GERÇEKLİK İLKESİNİ İHLALDEN YAPTIRIM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 31.03.2026 tarihinde düzenlemiş olduğu basın toplantısında dile getirdiği “Bizim kargo C-130 kargo uçağımızı İsrail indirdi 35 subayımızı şehit etti.” ve “Libya Genelkurmay Başkanı’nın uçağını da İsrail düşürdü hem de Ankara semalarında” iddialarını canlı yayınlayan ve bu iddiaları araştırmak yerine alt yazılarla doğrudan ekrana taşıyan ULUSAL 1 logolu medya hizmet sağlayıcıya ilişkin yayın ihlallerini görüştü. Millî Savunma Bakanlığının 03.04.2026 tarihinde ilettiği konuya ilişkin şikâyetini de değerlendiren Üst Kurul, ULUSAL 1 logolu medya hizmet sağlayıcıya 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi ilk fıkrası (ı) bendinde yer alan "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur." hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

BEYAZ TV “MAHREMİYET SINIRINI İHLAL” ETTİ, RTÜK CEZA UYGULADI

BEYAZ TV’de yayınlanan "Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" adlı programın 19.03.2026 ve 23.03.2026 tarihlerinde yayınlanan bölümlerine ilişkin ihlaller de Üst Kurul’da görüşüldü. Söz konusu programda, lise öğrencisi çocuğun öldürülmesi ile ilgili vaka incelemesinde öldürülen genç kızın olay yerindeki cansız bedeninin fotoğrafının bir kısmının yetersiz buzlanarak ekrana getirildiği, ayrıca cinayetin de ayrıntılı olarak ve mahremiyet sınırları ihlal edilerek tasvir edildiği tespit edildi. Pek çok izleyicinin ilettiği şikâyet dilekçelerini de inceleyen Radyo ve

Televizyon Üst Kurulu, BEYAZ TV’ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezasına karar

verdi.

RTÜK MAHKÛMLAR ÜSTÜNDEN PARA KAZANMAYA GEÇİT VERMEDİ

Üst Kurul toplantısında, Radyo Lider İzmir adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta, ceza infaz kurumlarında barındırılan mahkûmlar ve mahkûm yakınlarının 3969 numaralı SMS hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanalları aracılığıyla gönderdikleri mesajlarının okunduğu, istek parçalarının çalındığı “Murat ile Gönülden Gönüle” isimli programa ilişkin yayın ihlalleri de cezasız kalmadı. Yayıncı kuruluşun 23.02.2026 – 9.03.2026 tarihleri arasındaki yayın kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporları inceleyen Üst Kurul, söz konusu yayınların ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğu ve yayıncı kuruluşun abonelik ya da üyelik adı altında hükümlü/tutuklulardan ve yakınlarından haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Bu gerekçelerle Radyo Lider İzmir adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.