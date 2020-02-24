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Brezilyalı Pedro Henrique: "Mücadeleye devam edeceğiz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, hedeflerine ulaşmak için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.Hes kablo Kayserispor adına bu sezon en çok gol atan ve Konyaspor maçında takımına beraberlik golünü getiren isim olan Pedro Henrique, zorlu bir mücadeleden alınan 1 puanın kendisini mutlu etmediğini söyledi.

Brezilyalı Pedro Henrique: "Mücadeleye devam edeceğiz"

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, hedeflerine ulaşmak için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Hes kablo Kayserispor adına bu sezon en çok gol atan ve Konyaspor maçında takımına beraberlik golünü getiren isim olan Pedro Henrique, zorlu bir mücadeleden alınan 1 puanın kendisini mutlu etmediğini söyledi. Konyaspor maçını kazanmak istediklerini ve bunun için mücadele verdiklerini söyleyen Pedro Henrique, "Çok zor mücadeleydi. 2-0 geriden gelip 2-2 yi yakalamak çok zordu. Bunu başardık. Konya maçı koparabilirdi ama beceremediler. Biz 2-2 yapıp 1 puan aldık. Kazanmak istiyorduk. Başaramadık" dedi.
Pedro Henrique, "Çalışmaya devam edeceğiz. Mücadele devam edeceğiz. Kayserispor arması, forması için mücadele ediyoruz. İyi bir takımız. Ligin ikinci yarısında daha iyi takım olduk. Savaşmaya devam edeceğiz. Bir şekilde seri yakalayacağız" cümleleri kurdu.

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