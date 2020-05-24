Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson'dan ilginç paylaşım

Koronavirüs sonrası karantina dönemi yaşayan Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson, sporunu evin içine taşıyan ilginç bir yöntem buldu. Karantinadan çıkmadığı için golf oynayamayan Robson, özel bir golf simülasyonunu evine kurdu. Kurulan sistem sayesinde teknolojinin yardımıyla yeniden golf oynayabilen Britanyalı golfçü, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. 682 binden fazla takipçisi olan 25 yaşındaki sporcu, "Evimde kurulan golf simülatörü nedeniyle çok heyecanlıyım" mesajını paylaştı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde kendinden sıkça söz ettiren Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson, son paylaşımıyla gündem oldu. Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde yapan ünlü isim Golf sopasıyla ilginç bir harekette bulundu. Takipçileriyle yaptığı hareketi paylaşan Lucy Robson ülkesinde gündem oldu. Kısa süre içinde 200 bin tıklamanın üstüne çıkan paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Elindeki golf sopasıyla elindeki içeceği açan ünlü isim kısa süre içinde gündeme oturdu.
Leipzig farklı kazandı
Alex'ten duygulandıran paylaşım
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Sneijder geri dönüyor
Schalke bozguna uğradı
Van Persie'den ilginç anı
'Her şeyin bir sırası var'
Süper Lig için kritik toplantı
Semih Şentürk'ün son hali herkesi şaşırttı
Karius'un yeni takımı açıklandı
Juventus ve Napoli'den bayram mesajı
Oğuzhan Özyakup'un geleceği belli oluyor
Mbaye Diagne'ye talip var
Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme
94 yıllık mabed yıkılıyor!
Fenerbahçe'yi açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum