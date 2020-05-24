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Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson'dan ilginç paylaşım

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.05.2020 21:04 | Son Güncelleme

Tüm dünyanın hapis hayatı yaşamasına neden olan koronavirüs etkisine devam ediyor. Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson ilginç bir yöntem buldu. Robson, evine golf simülasyonu kurdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde kendinden sıkça söz ettiren Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson yine gündeme oturdu. Golf sopasıyla elindeki içeceği açan ünlü oyuncu kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

Koronavirüs sonrası karantina dönemi yaşayan Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson, sporunu evin içine taşıyan ilginç bir yöntem buldu. Karantinadan çıkmadığı için golf oynayamayan Robson, özel bir golf simülasyonunu evine kurdu. Kurulan sistem sayesinde teknolojinin yardımıyla yeniden golf oynayabilen Britanyalı golfçü, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. 682 binden fazla takipçisi olan 25 yaşındaki sporcu, "Evimde kurulan golf simülatörü nedeniyle çok heyecanlıyım" mesajını paylaştı.

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SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde kendinden sıkça söz ettiren Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson, son paylaşımıyla gündem oldu. Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde yapan ünlü isim Golf sopasıyla ilginç bir harekette bulundu. Takipçileriyle yaptığı hareketi paylaşan Lucy Robson ülkesinde gündem oldu. Kısa süre içinde 200 bin tıklamanın üstüne çıkan paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu. Elindeki golf sopasıyla elindeki içeceği açan ünlü isim kısa süre içinde gündeme oturdu.


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