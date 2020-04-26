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  4. Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson karantinada öyle bir şey yaptı ki...

Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson karantinada öyle bir şey yaptı ki...

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Tüm dünyanın hapis hayatı yaşamasına neden olan koronavirüs etkisine devam ediyor. Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson ilginç bir yöntem buldu. Robson, evine golf simülasyonu kurdu.

Koronavirüs sonrası karantina dönemi yaşayan Britanyalı ünlü golfçü Lucy Robson, sporunu evin içine taşıyan ilginç bir yöntem buldu. Karantinadan çıkmadığı için golf oynayamayan Robson, özel bir golf simülasyonunu evine kurdu. Kurulan sistem sayesinde teknolojinin yardımıyla yeniden golf oynayabilen Britanyalı golfçü, Instagram hesabından paylaşımlar yaptı. 682 binden fazla takipçisi olan 25 yaşındaki sporcu, "Evimde kurulan golf simülatörü nedeniyle çok heyecanlıyım" mesajını paylaştı.

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