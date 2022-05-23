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Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu

23.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood’un efsane ismi Bruce Willis, geçtiğimiz mart ayında beyindeki işlev bozukluğu ile ortaya çıkan afaziye yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını duyurdu. Willis'in eşi Emma Heming, oyuncunun hastalığının kendi akıl sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den itiraf: Akıl sağlığım bozuldu

Usta oyuncu Bruce Willis, mart ayında afaziye yakalandığını ve oyunculuğu bıraktığını paylaşarak bütün hayranlarını üzmüştü. Oyuncunun eşi Emma Heming, eşinin sağlık sorunlarıyla ilgili ilk defa konuştu.

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"AİLEM HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR"

“Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor. Bu da beni bir kahraman yapmıyor elbette” diyen Heming, akıl sağlığının bu süreçte ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getirdi.

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"AKIL SAĞLIĞIMI ETKİLEDİ"

43 yaşındaki model, “Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi, ki bu da aileme hiç yarar sağlamadı” diyerek konuşmasına devam etti.

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Heming, “Birisi bana kısa bir zaman önce ‘Birisiyle fazla ilgilenmeye başlarsan kendinle ilgilenmeyi ihmal edersin’ demişti. Bu sözler uzun süre beni etkisi altına aldı” dedi.

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Model, verdiği röportajda artık kendi ‘temel ihtiyaçlarına’ odaklanacağını belirtti. Modelin 67 yaşındaki oyuncu ile evliliğinden Mabel (10) ve Evelyn (8) adında iki çocuğu var.

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