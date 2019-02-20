Bruno Lage: İlk maçın avantajına bakmadan Galatasaray'a karşı kazanmak istiyoruz

Teknik direktör Lage ve öğrencisi Alejandro Grimaldo, yarın oynanacak maç öncesi kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'daki ilk maçta rakiplerini 2-1 yendiklerini hatırlatan Portekizli teknik adam, "Galatasaray büyük ve ofansif bir takım ama biz de güçlüyüz ve ilk maçın sonucana bakmadan kazanmak istiyoruz. 6 haftadır burada olabilirim ama tarih Benfica'nın tarihi." dedi.

"Futbolu anlık düşünüyorum ve aklımda sürekli kazanmak var." diyen Lage, "Galatasaray çok iyi bir takım, tecrübeli bir teknik direktörü var. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Benfica'da sürekli ilk 11'de değişik oyunculara şans veren Lage, bununla ilgili yöneltilen bir soruya da "İlk 11'ler size sürpriz geliyor ama bizim için değil. Yarın da tabii ki İstanbul'daki karşılaşma ve son lig maçına göre değişik bir 11 sahaya süreceğim." cevabını verdi.

Benfica'da Rui Vitoria'nın yerine ocak ayında teknik direktörlüğe getirilen ve sözleşmesi dün yapılan açıklama ile 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan Lage, şimdiye kadar takımının başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet aldı.