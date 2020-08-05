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BŞEÜ ‘360 sanal tur’ ile tanıtılıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 05.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tercih dönemi için 360 derece sanal tur sayfası oluşturdu.‘360.bilecik.edu.tr’ web adresi üzerinden erişilebilen sanal turda, ziyaretçiler, kampüs alanı, derslikler, laboratuvar ile atölyeler, spor alanları gibi birçok ortamı sanal olarak tanıyabilecek ve akademik birimlerimiz hakkında bilgi alabilecek.

BŞEÜ ‘360 sanal tur’ ile tanıtılıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tercih dönemi için 360 derece sanal tur sayfası oluşturdu.
‘360.bilecik.edu.tr’ web adresi üzerinden erişilebilen sanal turda, ziyaretçiler, kampüs alanı, derslikler, laboratuvar ile atölyeler, spor alanları gibi birçok ortamı sanal olarak tanıyabilecek ve akademik birimlerimiz hakkında bilgi alabilecek. Pandemi sürecinde üniversiteyi tanıma imkanı bulamayan veli ve öğrenciler, üniversiteyi sanal tur aracılığıyla gezme imkanına sahip oluyor. Sanal tur gezisinde açıklayıcı bilgiler verilirken, istenildiği takdirde ayrıntılı bilgileri içeren sayfalara da yönlendirme sağlanıyor. Sanal tur sayfasına 360.bilecik.edu.tr web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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İmsak
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Sabah
05:55
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
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