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BŞEÜ akademisyenleri dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

26.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BŞEÜ akademisyenleri dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Arslan ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Işık'ın "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Stanford Üniversitesinden Dr. John P.A. Loannidis koordinatörlüğünde Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan çalışmanın dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology Dergisi'nde yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmada akademik performanslar, makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar gibi bilimsel kriterlerin değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Çalışma yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü. Bilim insanlarının kariyer boyu atıf etkileri ve 2020 yılı atıf etkileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerin güncellenmiş analizini içeren bu çalışmada hesaplanan kompozit atıf indeksine göre tüm alanlarda ilk 100 bin arasında veya alanında ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listelendi."

Yayımlanan listede Türkiye'den bin 150 akademisyenin yer aldığı aktarılarak, "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Arslan ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Işık 'Kariyer Boyu Etki' ve 'Yıllık Etki' sıralamasında yer aldılar. Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 'Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya' alanında 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

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