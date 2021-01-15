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  4. BŞEÜ bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı

BŞEÜ bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı

15.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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BŞEÜ bahar dönemi lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için lisansüstü programlarına öğrenci kabul etmeye başladı.14-28 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından mülakat ve sınavlar 29 Ocak - 3 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için lisansüstü programlarına öğrenci kabul etmeye başladı.
14-28 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından mülakat ve sınavlar 29 Ocak - 3 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Konu hakkında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "enerji yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık yönetimi, para-banka ve dış ticaret bölümlerinde tezsiz yüksek lisans, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, kimya, moleküler biyoloji ve genetik, protohistorya ve ön asya arkeolojisi, iktisat, üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe ve finansman, yönetim ve organizasyon , maliye ve kamu yönetimi bölümlerinde tezli yüksek lisans, biyoteknoloji, enerji sistemleri mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, matematik, metalürji ve malzeme mühendisliği, tarla bitkileri bölümlerinde tezli yüksek lisans ve doktora, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümünde doktora, İşletme bölümünde ise tezsiz yüksek lisans tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edilecek" dedi.

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