YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. BŞEÜ öğrencilerine Oxford Readers’ Academy’den ödül

BŞEÜ öğrencilerine Oxford Readers’ Academy’den ödül

BİLECİK HABERLERİ  | 30.05.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencileri Berat Koçak ve Onur Kaan Çakır, Oxford University Press Türkiye tarafından düzenlenen ORA2020 (Oxford Readers’ Academy-Shoot Your Book) yarışmasında ödüle layık görüldü.

BŞEÜ öğrencilerine Oxford Readers’ Academy’den ödül

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencileri Berat Koçak ve Onur Kaan Çakır, Oxford University Press Türkiye tarafından düzenlenen ORA2020 (Oxford Readers’ Academy-Shoot Your Book) yarışmasında ödüle layık görüldü. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden İngilizce hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada öğrenciler, seçtikleri bir hikâye kitabından diledikleri bir bölümünü değiştirerek kendi hikâyelerini oluşturdular ve bu bölümün İngilizce kısa filmini çektiler. Danışmanlıklarını Öğr. Gör. Emre Engin ve Öğr. Gör. Fatma Betül Kaplan’ın yaptığı Berat Koçak ve Onur Kaan Çakır, yarışmada iki farklı proje ile ilk 15 yarışmacı arasına girerek mansiyon ödülü (Honorable Mention) almaya hak kazandı. Türkiye’nin üniversite öğrencilerine yönelik tek İngilizce okuma yarışması olan ve öğrencilerin dil becerilerini gösterdikleri yarışmada geçen yıl da BŞEÜ İsteğe Bağlı Hazırlık Programı öğrencisi Selma Bük ilk 10’a girme başarısı göstermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Varto’da cuma namazı top sahasında kılındı

Varto’da cuma namazı top sahasında kılındı

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Kuşadası’da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

Kuşadası’da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Bilecik Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:27
Öğle
13:03
İkindi
16:59
Akşam
20:29
Yatsı
22:12

Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor

Tam teşekküllü ambulans hizmete girdi

Tam teşekküllü ambulans hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.