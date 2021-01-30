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BŞEÜ öğretim görevlisi Ercan Güler’e Kıbrıs’tan büyük onur

30.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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BŞEÜ öğretim görevlisi Ercan Güler’e Kıbrıs’tan büyük onur

Öğrenin Görevlisi Ercan Güler’in “Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine” isimli görsel çalışması “Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi” koleksiyonlarına alınmaya değer görüldü.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Ercan Güler’in 2 grafik çalışması, “Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine” isimli görsel sanatlar yarışmasında sergilenmeye ve “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” ile “Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi” koleksiyonlarına alınmaya değer görüldü.

Öğrenin Görevlisi Ercan Güler’in “Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine” isimli görsel çalışması “Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi” koleksiyonlarına alınmaya değer görüldü.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Ercan Güler’in 2 grafik çalışması, “Alaşya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine” isimli görsel sanatlar yarışmasında sergilenmeye ve “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi” ile “Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi” koleksiyonlarına alınmaya değer görüldü. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışma geleceğin sanatçı/akademisyenlerinin tanınırlığına katkı sağlamak, iki ülke arasındaki geçmişin ne kadar köklü olduğunu göstermek, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmek, konu ile ilgili farkındalık oluşturarak geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

BŞEÜ öğretim görevlisi Ercan Güler’e Kıbrıs’tan büyük onur

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