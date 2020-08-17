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BŞEÜ özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak

BİLECİK HABERLERİ  | 17.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ‘Özel Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alacak.Konu hakkında üniversitede yapılan açıklamada, ‘’Seramik ve cam bölümü ile resim bölümü için yapılacak sınavda aday öğrencilerin karakalem desen ve hayali çizim yapabilme kabiliyetleri değerlendirilecek.

BŞEÜ özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ‘Özel Yetenek Sınavı’ ile öğrenci alacak.
Konu hakkında üniversitede yapılan açıklamada, ‘’Seramik ve cam bölümü ile resim bölümü için yapılacak sınavda aday öğrencilerin karakalem desen ve hayali çizim yapabilme kabiliyetleri değerlendirilecek. 3 Eylül 2020 tarihinde GSTF binasında yapılacak sınavın başvuruları 17-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleşecek. Bölümlere ve Özel Yetenek Sınavı’na ilişkin detaylı bilgiye GSTF’nin web sitesi üzerinden ulaşılabilir’’ ifadelerine yer verildi.

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