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BŞEÜ’de görev değişiklikleri devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 29.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) görev değişiklikleri devam ediyor.21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen son atamalarla, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Doç.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) görev değişiklikleri devam ediyor.
21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen son atamalarla, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Doç. Dr. Birol Akyüz, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Dr. Öğr. Üyesi Sinan Temel atandı.
Görevlerini devredenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, görevlerini devreden isimlere teşekkür etti ve yeni atanan isimlere başarılar diledi.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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