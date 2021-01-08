YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. BŞEÜ’den Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri ile işbirlikleri

BŞEÜ’den Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri ile işbirlikleri

BİLECİK HABERLERİ  | 08.01.2021 11:46 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) ile Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolleri imzalandı.Üniversitelerin karşılıklı kurumsal yarar adına araştırma ve eğitim konularındaki anlayışlarını, ilgileri çerçevesinde öğretim elemanları ve öğrencilerini teşvik etmek amacı taşıyan protokoller BŞEÜ Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) ile Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolleri imzalandı.
Üniversitelerin karşılıklı kurumsal yarar adına araştırma ve eğitim konularındaki anlayışlarını, ilgileri çerçevesinde öğretim elemanları ve öğrencilerini teşvik etmek amacı taşıyan protokoller BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak arasında imzalandı. Erzurum’da imzalanan protokoller çerçevesinde üniversiteler arasında mevcut olan işbirlikleri desteklenecek, araştırma çalışmaları yapılıp bu çalışmaların ortak kullanımı sağlanacak. Ayrıca üniversitelerin eğitim öğrenim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerinin birbirlerine aktarımı sağlanacak. Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılıklı olarak üniversitelerin sağladığı imkânlardan yararlanması, uzaktan eğitim programlarında işbirliklerinin yapılması, ortak proje pazarı etkinliklerinin düzenlenmesi, kariyer günleri etkinliklerinin ortak planlanması gibi pek çok maddenin yer aldığı protokoller beş yıl süre ile yürürlükte olacak.

"Üniversitelerimiz karşılıklı olarak birbirlerinin imkânlarından faydalanabilecekler"
Kendisi de uzun yıllar Atatürk Üniversitesi’nde akademik çalışmalar yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Beydemir, imzalanan protokoller nedeni ile memnuniyetlerini ifade ederek, "Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında özel sektöre ulaşma konusunda ortak çalışmalar, açılan hibe desteklerinin karşılıklı duyurulması, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın müşterek çalışmalar yapması gibi pek çok konuda işbirlikleri yapacağız. Üniversitelerimiz karşılıklı olarak birbirlerinin imkânlarından faydalanabilecekler. İmzaladığımız protokollerin üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:12
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:22

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tülay Eczanesi
Merkez
Eczanesi
080120211830090120210830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.