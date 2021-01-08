BŞEÜ’den Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversiteleri ile işbirlikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) ile Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolleri imzalandı.

Üniversitelerin karşılıklı kurumsal yarar adına araştırma ve eğitim konularındaki anlayışlarını, ilgileri çerçevesinde öğretim elemanları ve öğrencilerini teşvik etmek amacı taşıyan protokoller BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak arasında imzalandı. Erzurum’da imzalanan protokoller çerçevesinde üniversiteler arasında mevcut olan işbirlikleri desteklenecek, araştırma çalışmaları yapılıp bu çalışmaların ortak kullanımı sağlanacak. Ayrıca üniversitelerin eğitim öğrenim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerinin birbirlerine aktarımı sağlanacak. Öğrenci ve öğretim elemanlarının karşılıklı olarak üniversitelerin sağladığı imkânlardan yararlanması, uzaktan eğitim programlarında işbirliklerinin yapılması, ortak proje pazarı etkinliklerinin düzenlenmesi, kariyer günleri etkinliklerinin ortak planlanması gibi pek çok maddenin yer aldığı protokoller beş yıl süre ile yürürlükte olacak.