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BŞEÜ’den korona virüse karşı siperlik maske üretimi

BİLECİK HABERLERİ  | 17.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında 3D yazıcılarla siperlik maske üretimi gerçekleştirdi.Osmaneli Meslek Yüksekokulunun yakın zaman önce modernize edilen atölyelerinde üretilen maskeler, Prof.

BŞEÜ’den korona virüse karşı siperlik maske üretimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında 3D yazıcılarla siperlik maske üretimi gerçekleştirdi.
Osmaneli Meslek Yüksekokulunun yakın zaman önce modernize edilen atölyelerinde üretilen maskeler, Prof. Dr. Harun Mindivan tarafından Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt’a teslim edildi. Maskeler, Osmaneli MYO öğretim elemanları Öğr. Gör. Mesut Kaplan, Öğr. Gör. Ali Galip Mumcu, Öğr. Gör. Burak Aktekeli, Öğr. Gör. Osman Özdamar ve Öğr. Gör. Zülfikar Aktekeli tarafından üretildi. Maskeler ilk olarak 14 Haziran 2020 Pazar günü gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda (MSÜ) kullanıldı.
Çalışma hakkında bilgi veren BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan ‘Bilecik Ş.E. Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Makina ve Metal Teknolojileri Atölyesi Modernizasyonu’ isimli projenin Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığını ve bu kapsamda yenilenen atölyelerde 3D yazıcılarla siperlik maske üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu proje ile Bilecik’te yenilik, verimlilik ve kalite odaklı gelişim, bilgi ve teknoloji üretimi ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik üniversite ve sanayi işbirliklerinin ve ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesinin hızlanacağını belirten Mindivan, “Makine teknolojisi alanı ve dallarında, günümüz bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek, mesleki yeterlilikleri kazanmış, iş ve yaşama ilişkin bilgileri edinmiş, meslek elemanları yetiştirilecektir. Proje önerimiz ile Ar-Ge çalışmaları hızlanarak katma değeri yüksek ürünler üretebilme yeteneğine sahip olma konusunda tecrübe paylaşımı oluşacaktır. Mesleki eğitim koşullarının iyileştirilerek, altyapının gelişmesi, nitelikli eleman sayısının artması ile birlikte imalat kapasitesinin de doğru oranda artması sağlanacaktır” dedi.

BŞEÜ’den korona virüse karşı siperlik maske üretimi

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