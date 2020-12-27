BŞEÜ’NÜN ortağı olduğu AB projesi 172 bin 480 avro hibe desteği almaya hak kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ) ortağı olduğu ‘Digit@l Literacy Portal’ (Dijital Okuryazarlık Portalı) adlı AB projesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 172 bin 480 avro hibe almaya uygun bulundu.

Birleşik Krallık, Hırvatistan, İsveç ve Yunanistan’dan uluslararası ortakları bulunan proje ile yetişkinlere dijital okuryazarlık konusunda içerik sunacak bir internet portalı hayata geçirilecek. Erasmus+ Programı Ana Eylem 2-Eğitim Öğretim Alanında Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında kabul edilen proje, 256 proje arasından ön değerlendirmeyi geçip, bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan inceleme neticesinde kabul edilen 32 proje arasına girerek desteklenmeye değer bulundu. Proje 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 24 ay süre ile uygulanacak.

Üniversite adına proje sorumlusu olan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Emre Dandıl tarafından hazırlanacak portal üzerinden dijital okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı, dijital kaynakların etkin kullanımı, sanal güvenlik, dijital ayak izi, sanal zorbalık, teknoloji ve medya okuryazarlığı, 21. yüzyıl temel becerileri, eğitim öğretim sürecinde kullanılabilecek dijital teknoloji araçları ve dijital vatandaşlık konularında kitlesel açık kurs kaynakları ve eğitim öğretim içerikleri sunulacak. Portalda ayrıca özel gereksinimli bireyler için dijital okuryazarlık konularında içerikler yer alacak. Portal uluslararası düzeyde tüm yetişkinlere ücretsiz olarak hizmet verecek ve www.digitalliteracyportal.com adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Birleşik Krallık, Hırvatistan, İsveç ve Yunanistan’la ortak proje

Ayrıca E-MEDIVIP projesi, döneminde tamamlanan projeler arasında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ‘örnek proje’ olarak değerlendirilmiş ve TRT tarafından hazırlanan bir televizyon programında projenin tanıtımı yapılmıştı. Her iki proje de sırasıyla 2018 ve 2020 yıllarında başarılı bir şekilde tamamlandı.

