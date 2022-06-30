BSH Ev Aletleri'nin "Sürdürülebilirlik Evde Başlar" podcast serisi yayında

İSTANBUL (AA) - BSH Ev Aletleri, "Sürdürülebilirlik Evde Başlar" başlıklı yeni podcast serisi ile sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarını mercek altına alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojiler geliştiren BSH, bir yandan teknolojisini sürdürülebilir değerler üretmek üzere sürekli geliştirirken, bir yandan da döngüsel ekonomi alanında öncü çalışmalara imza atıyor.

Marka, aynı zamanda tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırmayı ve tüm paydaşlarının bu alanda yeni yetkinlikler kazanmalarını sağlamayı stratejik öncelikleri arasında görüyor. Bu kapsamda BSH'nin Türkiye'deki ilk podcast serisi olacak program, her bölümünde yeni bir konu başlığında o konunun ilgili uzman yöneticisini ağırlıyor.

"Sürdürülebilirlik Evde Başlar" isimli podcast serisi, Dr. Sertaç Doğanay moderatörlüğünde şirketin çeşitli alanlarında uzman isimlerin konuk katılımcı olarak yer aldığı sohbetler dizisi olarak sunuluyor.

Yayında sürdürülebilir çözümler, yeni nesil dijital teknolojiler, tüketici deneyim yolculuğu, mevcut ve gelecek tüketim alışkanlıkları, değişim yönetimi gibi kritik konulara ışık tutuluyor.

- Serinin sürdürülebilirlikle ilgilenen herkes için kaynak olması hedefleniyor

Söz konusu serinin sürdürülebilirlik odağında yalnızca profesyonel dinleyiciler için değil, öğrenciler hatta sürdürülebilirlikle ilgilenen herkes için değerli bir kaynak olması hedefleniyor. Sürdürülebilirlik stratejisinde, etki alanlarında ve değişimde bire bir rol oynayan tüm uzmanların deneyimleri aktarılacak.

Bu kapsamda serinin ilk konuğu BSH REM Üst Yöneticisi (CEO) Rudolf Klötscher oldu. Klötscher, 130 ülkeden sorumlu olarak deneyimlerini, BSH'nin sürdürülebilirlik stratejisini ve sosyal etkilerini paylaştı.

Podcast serisinin ikinci konuğu ise BSH Türkiye CTO/COO'su Hakan Mandalı oldu. Temmuz'da yayınlanacak bölümde dijital dönüşüm programları, akıllı fabrikalar, yapay zeka, algoritma, otomasyon ve robotik teknolojileri, dijital yetkinliklerin öğrenilmesi, girişimler ve kurumsal şirketler arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve tüm bunların ekosisteme hizmet etmesini sağlamanın yollarına dair keyifli bir sohbet izleyiciyle buluşacak.

"Sürdürülebilirlik Evde Başlar" podcast serisine BSH Türkiye'nin YouTube, Apple Music ve Spotify üzerindeki resmi kanallarından ulaşmak mümkün.

