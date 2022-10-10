BSH Türkiye, kız çocuklarının hayatına değer katmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - BSH Türkiye'nin 2017 yılında başlayan ve inovatif olmanın gücünü sürdürülebilir bir anlayışla birleştirmeyi hedefleyen Makers of Tomorrow-Geleceği Kodlayanlar projesi, katılımcı tüm çocukların hayallerine ulaşmasında köprü görevi görüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Türkiye, gençlerin yaşamına değer katan projeler geliştirmeye ve yarını güçlendirmeye devam ediyor.

Eğitimin temel değerlerine ve teknoloji okuryazarlığına verdiği önemi, geliştirdiği yerel projelerle duyurmaya devam eden şirket, Geleceği Kodlayanlar başta olmak üzere birçok projeye imza atarak tüm kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyor.

Geleceği Kodlayanlar projesi kapsamında Çerkezköy'de kurulan BSH MakersLab kodlama laboratuvarı ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri elektronik, robotik ve 3D gibi alanlarda eğitim alırken, makersoftomorrow.online platformu ile de tüm Türkiye'deki gençlere erişilebilir kodlama eğitimleri gerçekleştiriliyor.

- 1.953'ü kız öğrenci olmak üzere 4 bin 263 öğrenci kodlama eğitimi aldı

BSH'nin Kodluyoruz Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği özellikle kız çocuklarının katılımı teşvik edilen Makers of Tomorrow projesi kapsamında salgın döneminin başlangıcına kadar yüz yüze olan atölyelerle birlikte 1.953'ü kız öğrenci olmak üzere toplam 4 bin 263 öğrenciye ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçin Girit, şunları kaydetti:

"Daha iyi bir geleceği, sağlam temeller üzerinde inşa etmek için çalışıyoruz. Daha iyi ve sürdürülebilir bir yarının ise kız çocuklarının eğitimiyle doğrudan ilgili olduğunu biliyoruz. BSH Türkiye olarak üstlendiğimiz sorumlulukla geliştirdiğimiz projelerde çok sayıda çocuğun ve gencin hayatına değer katıyoruz.

Bu bilinçle faaliyete geçirdiğimiz Makers of Tomorrow-Geleceği Kodlayanlar projesi bizim için büyük önem taşıyor. 2017 yılından bu yana sürdürdüğümüz projede kız öğrencilerin sayısı giderek artarken, toplam öğrenci sayısı ise 4 bin 263'e ulaştı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlarken bunu bilmek ve dahası için çalışmak tüm BSH ailesi için büyük bir mutluluk."

