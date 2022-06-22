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BSH Türkiye, Weflex uygulamasıyla yeni nesil iş modelini başlatıyor

22.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Weflex vizyonu çerçevesinde, yeni dönemde rolü uzaktan çalışmaya uygun çalışanlar, yıllık çalışma saatlerinin yüzde 50’sinde uzaktan çalışma esnekliğine sahip olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markalarıyla üretim yapan ve geleceği şekillendiren teknolojilere imza atan BSH Türkiye, değişen iş dünyasına uygun yeni nesil iş modeli Weflex’i duyurdu.

BSH Türkiye açıklamasına göre, şirket, insan kaynakları alanında yenilikler sunmaya devam ediyor.

Şirketin Weflex vizyonu çerçevesinde çalışanlar hem dijital altyapılarla güçlendirilmiş iş süreçleri ile ofise dönüşe hazırlanırken hem de, yeni dönemde rolü uzaktan çalışmaya uygun çalışanlar, yıllık çalışma saatlerinin yüzde 50’sinde uzaktan çalışma esnekliğine sahip olacak.

Salgının ardından yeni normale dönüşte hibrit çalışma modellerinin öncüleri arasında yer alan Weflex, çalışanlara otonom, esnek, yaratıcı, keyifli ve yüksek performanslı bir çalışma ortamı sağlamak üzere tasarlandı.

Mayıs 2022 itibarıyla başlatılan uygulamayla BSH çalışanları esnek çalışma modelleri ile desteklenecek. Eşzamanlı olarak dijital uygulamalardan, güçlü yan haklardan ve yeni nesil İK uygulamalarından yararlanmayı sürdürecek.

BSH Türkiye, mesleki ve kişisel gelişim programları, koçluk-mentorlük fırsatları, sağlık ve iş-yaşam dengesi çalışmaları ve özenle tasarlanmış iletişim aktiviteleri ile çalışanlarını destekliyor. Çalışanlarının yeni nesil dijital yetkinlikler kazanarak dünyanın en yenilikçi ve çevreci ev aletlerini geliştirme yolculuklarında her zaman yanlarında yer alıyor.

Bu kapsamda 50 ülkede global sorumluluk alma ve farklı coğrafyalarda deneyim kazanma imkanı sunuyor. Yeni Weflex uygulamasıyla sunduğu katkıyı zenginleştiren BSH, çalışanlarından da tam not alıyor. Şirketin gerçekleştirdiği anketlerde, çalışanların yüzde 89’u BSH’de çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ederken, yüzde 85’i de BSH’yi iyi bir işveren olarak çevresine tavsiye ediyor.

Şirket, çalışanlarına sunduğu yeni nesil, hibrit çalışmayı destekleyen Weflex uygulamasıyla bu başarıyı sürdürülebilir kılmaya ve çalışanlarının ilk tercihi olmayı sürdürmeye odaklanıyor.

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