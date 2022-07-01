BSH Türkiye'de "We Power" ile istihdamda cinsiyet eşitliği

İSTANBUL (AA) - BSH Türkiye'nin kadın öğrencilere özel olarak cinsiyet eşitliğini desteklemek için tasarladığı kariyer programı "WE Power" 6 bin başvuru aldı.

BSH Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı beyaz eşya üreticilerinden biri olarak kurumsal temelinde sürdürülebilir yaşam vizyonuyla hareket eden şirket, geleceği ve toplumsal refahı güçlendirmek için gençlerin yaşamlarına değer katan projelere imza atıyor.

Şirket, inovatif gücüyle sürdürülebilirliği farklı bir boyuttan ele alarak geleceğin insan kaynağına yatırım yapmak için geçen yıl başlattığı WE Power kariyer programı ile genç kadın istihdamını destekliyor.

Her yıl WE Power programına katılan kadın öğrenciler, kariyerlerine güçlü bir başlangıç için ve sektördeki dönüşümün elçileri olmak üzere yoğun bir deneyim sürecine dahil oluyor.

Bu yıl ikincisi gerçekleşen program yaklaşık 6 bin kadın öğrenci tarafından tercih edildi. Adaylar arasından seçilen öğrenciler, gelecek ay BSH Türkiye'deki kariyer imkanlarından yararlanacak. Bu kapsamda BSH, düzenlediği rutin "çeşitlilik & kapsayıcılık" odaklı etkinliklerinin sonuncusunu 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü'nde 120 kadın üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Online olarak düzenlenen WE Power kariyer etkinliğinde, şirketin her kademesinden profesyoneller deneyimlerini paylaşırken, başarılı sporcu Şahika Ercümen de ilham veren konuşmayla katılımcıların yanında oldu.

Keyifli oyunlar ve deneyim paylaşım alanlarıyla tasarlanan etkinlikte, WE Power katılımcıları, kariyer yolculuklarını tasarlamada güçlü ipuçları elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Gelişmekte Olan Pazarlar İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Ayça Kaşıkcı, WE Power kariyer programının Türkiye'de bir öncü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz projelerde gençlere yeni fırsatlar ve öğrenme imkanları sunmayı önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerimiz kapsamındaki 'insan odaklı' yaklaşımımızı sadece kurum içerisinde değil, bulunduğumuz her alana yansıtıyoruz. Bizim gibi müşteriyi odağına alarak teknoloji ve inovasyonla buluşturan şirketlerde kadın çalışan oranının böyle öncü projelerle desteklenmesi sadece iş dünyası için değil, toplumumuz için de son derece kıymetli. Ne mutlu ki emeklerimiz de karşılık buluyor, binlerce genç kadın başvuru yaparak bu dönüşümde yer almayı tercih ediyor."

