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BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz : “Mali müşavirler pandemi sürecinin sessiz kahramanlarıdır”

BURSA HABERLERİ  | 25.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün Türkiye’de görülmeye başladığı günden itibaren ara vermeden çalışan, sürecin sessiz savaşçıları olan mali müşavirlerin, salgınla mücadelede ciddi kayıplar verdiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, meslektaşlarına pandemiye karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, mali müşavirlik bürolarında pandemiye karşı uyulması gereken hususlar konusunda açıklamalarda bulundu.

BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz : “Mali müşavirler pandemi sürecinin sessiz kahramanlarıdır”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün Türkiye’de görülmeye başladığı günden itibaren ara vermeden çalışan, sürecin sessiz savaşçıları olan mali müşavirlerin, salgınla mücadelede ciddi kayıplar verdiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, meslektaşlarına pandemiye karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, mali müşavirlik bürolarında pandemiye karşı uyulması gereken hususlar konusunda açıklamalarda bulundu. Devlet ve işletmelerin, varlıklarını koruyabilmek ve sürdürebilmek için mali müşavirlik mesleğinin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Covid-19 süreci, ülkemizde mali müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez önemini ortaya koymuş, kamu finansmanının ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin mali müşavirlerin sundukları hizmetlere bağlı olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren ara vermeden çalışan, sürecin sessiz savaşçıları olan mali müşavirler, maalesef salgınla mücadelede ciddi kayıplar vermektedir. Her geçen gün artan kayıplarımız sebebiyle artık bazı tedbirlerin sıkı şekilde hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ülke genelinde son günlerde hasta sayıları hızla artmakta, özellikle meslek mensupları arasında Covid-19 vakaları çok fazla görülmektedir” dedi.
Meslek mensuplarının bu zorlu süreçte, işletmelerin ve kamu kurumlarının hep yanında olduğunu, sessiz, sedasız her çıkan yeni uygulamayı sorunsuz şekilde başarıyla uyguladıklarını kaydeden BSMMMO Başkanı Yılmaz, “Kısa Çalışma Ödeneği, işsizlik fonu ödemeleri, pandemi kredileri, MUH-SGK, beyan ve bildirimler gibi uygulamalarda işletmelerin mağdur olmaması adına iş ve işlemler, hızlı ve etkili bir biçimde tamamlanmıştır. Müşterilerimizin iş ve işlemlerini yapabilmemiz ve onların yanında olabilmemiz, meslek mensuplarımızın ve büro çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmemize ve olası bulaş riskini kontrol altına alabilmemize bağlıdır. Bunun için teması en alt seviyeye indirmemiz ve tedbirlere uymamız gerekmektedir” diye konuştu.
İşler telefonla halledilecek
Meslektaşlarına, salgına karşı bürolarında uymaları gereken önlemler hakkında da hatırlatmalarda bulunan Doğan Yılmaz, şunları söyledi: “Mali müşavirlik bürolarına ziyaretçi kabul edilmeyecek. Her ayın 10’uncu gününe kadar evrakların muhasebe bürolarına teslim edilmesi gerekiyor. Olası bir bulaş durumunda iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde bitirilmesi, son tarih beklenmeden beyanname ve bildirgelerin verilmesi açısından önem taşıyor. Bürolarda iş görüşmeleri telefonla bilgi verilerek ve randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Muhasebe bürolarına evrak teslimi için önceden telefonla bilgi verilecek ve evraklar kapıdan ya da kargoyla teslim edilecek. Bürolarda bu dönemde içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacak. Muhasebe bürolarına gelinmesi gerektirmeyen işler online veya telefonla gerçekleştirilecek. Bürolara gelenler ve burada çalışanlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak zorunda olacak” dedi.

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