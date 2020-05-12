YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 12.05.2020 19:22 | Son Güncelleme

Sarı-siyahlı ekibe uygulanan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, antrenmanlara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evlerinde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda teknik heyetimizin de yer aldığı ikinci gruba yapılan koronavirüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından kaplanlarımız ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güzellik salonu alev alev yandı

Güzellik salonu alev alev yandı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:10
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:36
Yatsı
21:07

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

Yeşilyurt’ta asfalt çalışmaları son sürat

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

‘Mercedes Kadir’ Polis Haftasını unutmadı

‘Mercedes Kadir’ Polis Haftasını unutmadı

Arapgir’de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Arapgir’de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.