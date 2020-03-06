BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyaretinde bulundu.

Vali Baruş ve Başkan Gürkan, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve taraftarlar, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi sarı-siyahlı takımı ziyaret etti.

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, kulübün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu süreçte Malatya'nın bütün insanıyla beraber olması lazım. Çünkü Malatyaspor, Malatya'nın markası, göz bebeğidir. Bu göz bebeğine bütün Malatyalılar olarak sahip çıkmalıyız. Biz de bu sahip çıkmayı ifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Baruş, Malatya ekibinin İttifak Holding Konyaspor ve Trabzonspor ile sahasında karşılaşacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu iki maçtan da en iyi sonuçla çıkıp, Malatyaspor'un rahatlamasını temenni ediyoruz. Takımın başına Hikmet Karaman getirildi. Hikmet Karaman, hırslı bir hoca, kendisine güveniyoruz. İnşallah kendisiyle takımımız yeni bir hava bulur ve önümüzdeki süreçten Malatyaspor'un güçlenerek çıktığını görürüz. Çünkü şehir olarak buna ihtiyacımız var. 24 Ocak'ta bir depremin ardından da artçı sarsıntılar yaşadık, vatandaşlarımız da olumsuz etkilendi. Malatyaspor'un başarılı olması hem bu olumsuz havadan çıkmamızı hem de yeni bir ivme ve sevinç kazandırılması açısından son derece önemli."