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BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi yarın defnedilecek

TRABZON HABERLERİ  | 14.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi yarın defnedilecek

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi yarın defnedilecek.

Alınan bilgiye göre, Baş için Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde yarın ikindi vakti cenaze töreni düzenlenecek.

Baş'ın cenazesi, burada kılınacak namazın ardından aynı bölgede toprağa verilecek.

Haydar Baş, Kovid-19 şüphesiyle tedavi gördüğü Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

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