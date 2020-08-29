BTSO Akademi’de ikinci el taşıt ticareti hakkında yönetmelik incelendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi kapsamında düzenlenen online eğitimde konuşan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde belirli sınırlamaların getirildiğini ifade ederek, yeni süreçte belediyeler ve ticaret il müdürlüklerinin koordineli olarak belgelendirme ve denetleme faaliyetleri yürüteceğini söyledi.

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi, pandemi döneminde firmaların ihtiyaç duyduğu bilgilerin paylaşıldığı online eğitimlerini sürdürüyor. ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ konulu eğitim Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni düzenlemeyle ikinci el taşıt satışı sınırlandırıldı

15 Ağustos tarihinde yapılan düzenleme ile birlikte ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde yetki belgesi şartı aranarak belirli sınırlamaların getirildiğini belirten Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar yeni süreçte belediyeler ve ticaret il müdürlüklerinin koordineli olarak belgelendirme ve denetleme faaliyetleri yürüteceğini söyledi. BTSO üyesi sektör temsilcilerine video-konferans yöntemiyle bilgilendirmelerde bulunan Aslanlar, ”İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik, 15 Ağustos 2020 tarihi itibari ile uygulamaya konuldu. Tüzel kişi, tacir, esnaf ve zanaatkarların ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti faaliyetlerini kapsayan yönetmelik ile yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yönetmelik, ikinci el taşıt ticaretinin gerçekleşeceği ortamdan ödeme yöntemlerine kadar birçok alanda sınır ve denetlemelerin gerçekleşebilmesini kolaylaştırıyor.” dedi.