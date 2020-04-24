BTSO Başkanı Burkay, DOSABSİAD’ın toplantısına katıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) yönetim kurulu toplantısına katıldı. Burkay, "Firmalarımızın koronavirüs sürecini en az hasarla atlatabilmesi için çalışıyoruz" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, DOSABSİAD’ın video konferans yöntemiyle gerçekleşen yönetim kurulu toplantısına katıldı. Krizin, teknoloji ve dijital gelişmenin üst düzeyde olduğu bu dönemde yaşanmasının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Burkay, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi adına gerekli adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde hükümet tarafından atıldığını belirtti. Burkay, Türkiye’de Covid-19 vakasının görülmesinin ardından hemen kriz masası oluşturduklarını, iş dünyasının sorunlarına çözüm üretme adına, üst düzeyde, ilgili bakanlıklarla temaslarda bulunduklarını aktardı. Bursa’nın bu süreçte ekonomik potansiyeli nedeniyle ön plana çıktığının altını çizen Burkay, "Firmalarımızın koronavirüs sürecini en az hasarla atlatabilmesi için çalışıyoruz. Şu ana kadar 8-10 tane hem finansman hem de vergi anlamında destek paketi açıklandı. Ancak bu paketler uygulamaya geçtiğinde problemler ortaya çıkıyor. Her paket ve teşviğin uygulamasında oluşan sıkıntıları, ilgili kurumlar ve bakanlıklarla görüşerek çözmeye çalışıyoruz. İlk pandemi vak’ası görüldüğü gibi whatsapp danışma hattı oluşturduk" diye konuştu.

Maske üretimi

Burkay, "3 hafta sokağa çıkma yasağı uygulansın, bu sorun kökten çözülsün" gibi söylemler olduğunu hatırlatarak, "Firmalarda enerjinin 1 saniye bile kesilmesi felakete yol açıyor. Ülkenin şartelini 3 hafta indirdiğinizde bunu toparlamak yıllar alır. Buna asla müsaade etmemek lazım" değerlendirmesinde bulundu. Bazı işletmelerin üretimi açma talelerinin olduğun aktaran Burkay, "Maske üretimi ile ilgili yetki, Devlet Malzeme Ofisine devredildi. İşletmeler açıldığında sadece Bursa’nın günlük 1 milyon tek kullanımlık maskeye ihtiyacı olacak. Ayrıca kullanıldıktan sonra bu maskeleri toplamak ve imha etmek de çok zor. O sebeple çoklu kullanıma uygun bez maske üretimi ve firmalara dağıtılması konusunda görüşüyoruz. Şirketlere, bir aylık çalışan başına 3 maske dağıtmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye’de ramazan bayramı sonrası yavaş yavaş normalleşmeye dönüşün başlayacağını tahmin ettiklerine değinen Burkay, şöyle devam etti: "Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ekonomik anlamda toparlanmanın yaşanacağını tahmin ediyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde iş dünyası için pek çok şeyin değişeceğini tahmin ediyorum. Dijitalleşme ve teknoloji daha fazla hayatımıza girecek."

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "O yüzden maske üretimi çok önemli. Bu konuya büyük bir ciddiyetle eğildiğinizi biliyoruz" ifadelerini kullandı. Burkay, toplantıda kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.

