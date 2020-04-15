BTSO Başkanı Burkay: Kısa çalışma ödeneği tüm çalışanları kapsamalı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kısa çalışma ödeneğinin şartlarının tüm çalışanları kapsayacak hale getirilmesini istediklerini belirtti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Bursa Şubesi'nin haftalık yönetim kurulu toplantısına telekonferans yoluyla konuk olan Burkay, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki mücbir sebep desteklerinden tüm sektörlerin faydalanması gerektiğini ifade etti.

İstihdamı korumak adına uygulanan kısa çalışma ödeneğinin şartlarının önemli oranda iyileştirildiğini belirten Burkay, her gün ortalama bin 500 firmanın, bu ödenek için başvuru yaptığını bildirdi.

Burkay, şunları kaydetti:

"Kısa çalışma ödeneği, firmalar için önemli bir destek fakat prim gün sayısının 450 güne indirilmesi, toplam çalışanların yüzde 60'ını bu işin içine dahil ediyor. Kalan yüzde 40, bu kapsam içine girmiyor. Bizim en önemli talebimiz, kısa çalışma ödeneğinin şartlarının tüm çalışanları kapsayacak hale getirilmesidir. Bu krizden etkilenmeyen sektör kalmadı. Mücbir sebep kapsamının tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi için yeni bir düzenlemenin acil olarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

