BTSO Başkanı Burkay, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "doğru para politikası" ile piyasanın beklentilerinin gerçekleştiğini belirterek, "Döviz kurunu karantinaya aldık. Ancak aşının tutması için acilen reform çalışmalarına başlamamız gerekiyor. İşletmelerin ve yatırımcının beklentisi, tek haneli enflasyon ve düşük faiz koşullarının yeniden oluşturulmasıdır." ifadesini kullandı.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 10,25'ten 15 seviyesine çıkardığını hatırlattı.

Alınan kararın hem piyasa beklentilerinin karşılanması hem de sadeleşmeye dair eğilimin netleşmesi açısından olumlu olduğunu belirten Burkay, "Doğru para politikasıyla piyasanın beklentileri gerçekleşti fakat yolumuz uzun ve ekonomiyi yeni koşulları da göz önüne alarak güçlendirmemiz gerekiyor. Üretim ve yatırım planlarını faiz-enflasyon kıskacından hızla kurtarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.