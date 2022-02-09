BTSO Başkanı Burkay, tekstil boyahaneleri işletmecileriyle bir araya geldi:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Önceliğimiz, kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz, tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor. Sayın Bakanımız, çalışma yapacaklarını söyledi. Yakın zamanda talebimizin karşılık bulmasını ümit ediyoruz." dedi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, tekstil boyahaneleri işletmecilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında konuşan Burkay, 2021 yılında tedarik zincirinde yaşanan değişimle birlikte Türkiye'de yatırımların arttığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, risklerin yanında fırsatları da beraber getirdiğine dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, daha önce Türkiye ile hiç ticaret yapmamış veya sınırlı ticareti olan birçok ülke ve şirket, ülkemizden 25 milyar dolar değerinde alım yapmış. Bu sene bunun iki kat artarak, 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Birçok sektör, yeni pazar ve yeni müşteri gruplarına ihracat gerçekleştirecek. Yatırım teşvik belgelerine baktığımızda, tekstil sektörünün otomotiv yan sanayi ile en fazla yatırım yapılan alanların başında geldiğini görüyoruz. Sektörde kriz döneminde neredeyse tüm dokuma makineleri yenilendi. Boyahane yatırımları arttı. Kapasite artışları gerçekleşti. Türkiye, bir üretim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Tüm firmalarımız yatırım yapacak yer arayışında. Talebi sürdürülebilir kılmak adına, üretim ve yatırımların kesintisiz şekilde devam etmesi gerekiyor."

Burkay, siparişlerin arttığı, üretim ve ihracatın ivme kazandığı bir dönemde artan enerji maliyetlerinin işletmeleri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Enerji girdilerinin toplam maliyet içindeki payının en yüksek olduğu sektörlerden boyahaneler, bu süreçten daha fazla etkilendi. Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla yaptığımız görüşmede, firmaların taleplerini aktardık. Önceliğimiz, kademeli tarife uygulamasının kaldırılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanması. Sanayicilerimiz, tek fiyat uygulamasına dönülmesini bekliyor. Sayın Bakanımız, çalışma yapacaklarını söyledi. Yakın zamanda talebimizin karşılık bulmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayide yaşanan elektrik kesintilerine değinen Burkay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız bu süreç, bize en pahalı enerjinin 'olmayan enerji' olduğunu bir kez daha gösterdi. Şu anda dünya genelinde enerji ile alakalı ciddi bir kriz var. Çin'de uzun zamandır birçok eyalette elektrik kesintileri uygulanıyor. Pandemi ile enerji kaynaklarında önemli fiyat artışları yaşanıyor. Devletimiz, uzun bir süre enerji fiyatlarına sübvansiyon uyguladı. Ancak son dönemde üst üste gelen yüksek oranlı artışlar, firmalarımızı oldukça zorladı. Bu zamlara rağmen İtalya, İspanya, Portekiz gibi sektördeki rakiplerimizin doğalgaz fiyatı, bizim şu anki fiyatımızın 2,5 katı. Enerji fiyatı, dünyanın her yerinde rekabetçilik açısından önemli bir faktör. Bu yüzden küresel tedarik zincirindeki mevcut konjonktürün ülkemize önemli fırsatlar sunduğu bir dönemde enerjinin güvenilir ve uygun maliyetle arzı, kritik önem taşıyor."

Çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantıda, konuşmaların ve sunumların ardından katılımcıların görüş, öneri ve talepleri dinlendi.

