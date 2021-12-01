BTSO Başkanı Burkay'dan üretim ekonomisi vurgusu:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin yüksek faiz, çift haneli enflasyon ve volatilitesi yüksek döviz kuru sarmalından üretim ekonomisini destekleyen kararlı politikalarla çıkacağını belirtti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın kasım ayı meclis toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Burkay, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşmeye geçilmesiyle devletin toplumun tüm kesimlerine uzanan destekleri sayesinde hızlı bir toparlanma sürecine girildiğini ifade etti.

İş dünyası olarak piyasanın talebini karşılarken, pazar paylarını ve Türkiye'ye duyulan güveni artırdıklarını belirten Burkay, "Sanayide kapasite kullanım oranlarımızı son 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 80'lere taşımayı başardık. Aylık ortalama ihracatı, 20 milyar doların üzerine, dünya ihracatındaki payımızı yüzde 1'e, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranını ise yüzde 93'lere yükselttik." bilgisini verdi.

Türkiye'nin yüzde 7,4 düzeyinde gerçekleşen üçüncü çeyrek büyüme performansıyla en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer aldığına dikkati çeken Burkay, ekonomik parametrelerdeki gelişmelerin Türkiye'nin ve iş dünyasının dinamik yapısının en önemli göstergesi olduğunu bildirdi.

Düşük faiz ve yüksek üretim hacmi prensibiyle belirlenen yeni yol haritasının ekonominin kronik sorunlarına çözüm üretmesinin en önemli beklentileri olduğunu belirten Burkay, şunları ifade etti:

"Yeni yatırımların önünü açmanın ve ticaret hayatını canlandırmanın yolu, döviz kurlarındaki aşırı artışlar olmadığı gibi yüksek faiz de değildir. Yeni ekonomi politikası uygulamaları sonrası tüm fiyatlarda yeni dengelerin kurulacağı anlaşılmaktadır. Yeni dengeler, anlaşılır ve sürdürülebilir olmalıdır. Türk lirasındaki değer kaybı ve artan enflasyonun kontrolü için ilave tedbirler alınmalıdır. Firmaların artan finansman ihtiyacı da hızla çözüme kavuşturulmasını beklediğimiz sorunlar arasındadır."

- "Ülkene güven, kendine güven"

Burkay, özellikle kamu bankaları öncülüğünde gerçekleşen faiz indirimlerine özel bankaların da destek vererek reel sektörün yanında olmalarının, finans sektörüyle özel sektörün birlikte büyümesine imkan sağlayacağını vurguladı.

"Türkiye, yüksek faiz, çift haneli enflasyon ve volatilitesi yüksek döviz kuru sarmalından üretim ekonomisini destekleyen kararlı politikalarla çıkacaktır." değerlendirmesinde bulunan Burkay, asgari ücretin enflasyon rakamlarının üzerinde belirlenmesinin toplumsal motivasyonun artmasına vesile olacağını bildirdi.

İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

"Tüm zorluklarımızı aşacağımıza, yatırım, üretim ve ihracat odağında güçlü ve kaliteli büyüme hedeflerine yeniden odaklanacağımıza inanıyoruz. Ülkemize güvenen yatırımcı, orta ve uzun vadede hep kazanan tarafta yer aldı. Bugünkü sorunlarımızı aşmanın temel yolu da 'Ülkene güven, kendine güven' ortak iradesiyle hareket etmektir. Bu inançla çalışmaya, yatırımı, üretimi, istihdamı geliştirmeye ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu dönemde temel önceliğimiz, sektörlerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak. Başta yüksek fiyat artışları, döviz kurları ve ham maddeye erişim olmak üzere, sorunları her fırsatta ekonomi yönetimi ve politika geliştiricilerle paylaşmayı sürdürüyoruz."

