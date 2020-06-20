BTSO MESYEB’e Enerji Verimliği Danışmanlığı (EVD) yetkisi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (BTSO MESYEB), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Etüd, Proje ve Danışmanlık Hizmeti" yetkisinin sahibi oldu. Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) hizmetinden faydalanan işletmeler, KOSGEB’in enerji verimliliğine yönelik verdiği hibe desteklerinden de faydalanabilecek.

BTSO tarafından Bursa’ya kazandırılan Türkiye’nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB iş dünyasına yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği Merkezi ve Model Fabrika projeleri ile Bursa sanayisinin nitelikli büyümesine öncülük eden BTSO MESYEB, 84 ayrı meslekte şimdiye kadar 60 bine yakın çalışanı mesleki yeterlilik belgesi sahibi yaptı. Enerji verimliliği noktasında yeni bir hizmet vermeye başlayan BTSO MESYEB, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmelerde enerjinin verimli kullanımı ile ilgili "Etüd, Proje ve Danışmanlık Hizmeti" için yetkilendirildi.

“Enerjimizi verimli kullanmak zorundayız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketiminin gün geçtikçe arttığını söyledi. Enerjinin hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Burkay, Türkiye’nin ülke olarak enerji rezervleri konusunda şanslı bir konumda olmadığını söyledi. “Uluslararası rekabet koşullarında en küçük ilave maliyetlerin bile firmalara mali yönden ciddi şekilde etkilediği süreçte, enerjimizi gereksiz tüketme lüksüne sahip değiliz.” diyen Başkan Burkay, “Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip korona virüs dolayısıyla işletmelerimiz zor bir dönemden geçiyor. Özellikle üretim odaklı sanayimizin gelişim hızı göze aldığımızda, Türkiye yüksek bir enerji tüketim potansiyeli taşıyor. Bu durum hayatın her alanında enerji verimliliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

BTSO’nun yatırımları firmalara fırsatlar sunuyor

BTSO olarak enerji konusunda firmalara rehberlik eden adımlar atmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, TÜRKAK tarafından akredite edilen Türkiye’nin ilk ve tek ‘Enerji Ölçüm Laboratuvarı’na sahip olan BTSO EVM’nin firmalara önemli hizmetler verdiğini de hatırlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın BTSO MESYEB’e verdiği Enerji Verimliliği Danışmanlık yetkisinin Bursa iş dünyasına önemli fırsatlar sunacağını da kaydeden Başkan Burkay, “BTSO MESYEB, Enerji Verimliliği Merkezi ve Model Fabrika’nın bulunduğu sahada firmalarımız için önemli hizmetler sunuyoruz. Enerji Verimliliği Merkezi’nin yanı sıra yetkinlik ve dönüşüm merkezi kimliğine sahip Bursa Model Fabrika’da yalınlaşma eğitimlerinden birisi de ‘Enerji Verimliliği Modülü’dür. Bu modülü, Enerji Verimliliği Danışmanlık hizmeti ile destekleyen MESYEB’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan aldığı ‘Etüd, Proje ve Danışmanlık Hizmeti’ büyük önem taşıyor. Firmalarımız, bu hizmetten faydalanmaları durumunda KOSGEB’in enerji verimliliği noktasında sunduğu hibeleri kullanma imkanı yakalayacak. Önümüzdeki süreçte BTSO MESYEB, Enerji Verimliliği Merkezi ve Model Fabrika enerji verimliliği odaklı çalışmalarına daha hızlı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

Hibeden faydalanmak için EVD şartı

KOSGEB tarafından enerji verimliliği alanında verilen tüm hibe destekleri için EVD şirketlerinden hizmet alınması zorunlu. Gönüllü Anlaşmalar ile endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğunun 3 yıl içerisinde yüzde 10 düşürülmesi durumunda 1 milyon TL hibe desteği sadece EVD şirketleri tarafından hazırlanan projeler ile alınabiliyor. 500 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) üzeri tüm işletmelere Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) yazılması koşuluyla 5 milyon TL’ye kadar olan projelerin yüzde 30’una destek hibe destekleri veriliyor. VAP projeleri sadece EVD şirketleri tarafından hazırlanıyor.



