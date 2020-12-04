BTSO, Türkiye- ABD ticaret hacminin artırılmasına en yüksek katkıyı sağlamayı hedefliyor

"Türkiye, özellikle savunma sanayisinde ABD ile önemli bir ticari partner. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, son 10 yıl içinde 1,5 kattan fazla arttı ve 2019 yılı sonu itibarıyla 19,2 milyar dolarlık rakama ulaştı. Bursa'dan ABD'ye ihracatımız, 531 milyon dolar. Bu ülkeden ithalatımız ise 193 milyon dolar seviyesinde. ABD ile Bursa arasındaki ticareti artırmak amacıyla 2014 yılından bu yana gerek büyükelçilik, başkonsolosluk ve ticaret ataşeliği ziyaretlerimiz, gerekse de yurt dışı iş gezilerimizle birçok önemli etkinlik gerçekleştirdik. Bursa iş dünyası olarak, ülkemizin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme hedefine en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Yerli otomobilin sanayideki güçlü dönüşüm hamlesinin oluşturduğu katma değerli üretim ile ihracat hedeflerini yeni bir eşiğe taşıyacağını akaran Şener, "2019 yılında, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 194 ülkenin 188'ine ihracat yapmayı başaran Bursa, dünyanın en büyük pazarlarındaki etkisini de artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ( BTSO ), Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, "ABD Pazarı ve Ticaret İmkanları" video konferansı düzenlendi.

Bursa iş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara yükseltme hedefine en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyor.

Washington Ticaret Başmüşaviri Mustafa Koca da ABD'nin dünyanın en büyük ithalatçı ülkeleri arasında yer aldığını anlattı.

ABD'nin aynı zamanda güçlü bir hizmet ülkesi olduğuna işaret eden Koca, "ABD, 2009 yılından bu yana kesintisiz büyüyen bir ülke görünümündeydi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle 128 aylık bir kesintisiz büyümenin ardından yüzde 33'lük küçülme yaşadı. Koronavirüsün etkisine rağmen ekonomide yeniden büyüme eğilimi başladı. Tüketim harcamaları 13 trilyon dolar seviyesine kadar çıktı. ABD pazarı, Bursa gibi üretim şehirleri için büyük fırsatlar barındırıyor." ifadesini kullandı.

Koca, ticaret müşavirlikleri olarak, ABD ile ticaret yapmayı hedefleyen firmalar için hazırladıkları raporların Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayınlandığını, iş insanlarının kolaydestek.gov.tr ve kolayihracat.com.tr adreslerindeki bilgilerden faydalanarak, ihracatçılara sunulan desteklerden yararlanabileceğini de sözlerine ekledi.

