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BTT otobüslerinde yeni tedbirler

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.06.2020 17:23 | Son Güncelleme

Normalleşme sürecinde vatandaşların kullanımına açık olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BTT A.Ş.

Normalleşme sürecinde vatandaşların kullanımına açık olan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BTT A.Ş. otobüslerinde önlem artırıldı. Covid-19 virüsünün yayılmasının önüne geçmek amacıyla otobüslerden el butonları kaldırılarak ayak butonları yerleştirildi. Ayrıca Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali girişine de vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçmek amacıyla termal kameralar yerleştirildi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine geçtiğimiz bu dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor. Normalleşme sürecinde vatandaşların işlerine gidip gelmeye başlamasıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT) otobüslerinde önlem artırıldı. Otobüslerde yoğunluk oluşmaması için araçların sabah ve akşam sefer aralıkları 30 dakikaya düşürüldü. Seferler, gün içerisinde 1 saatte bir olarak 23.00’a kadar devam edecek. Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla otobüslerden el duracak butonlarını iptal edip ayak duracak butonları yerleştiren BTT AŞ, otobüs zeminlerine de vatandaşlara fiziki mesafeyi hatırlatmak için etiketler yapıştırdı.

Otobüsler ultraviyole ışınlarıyla temizleniyor
Pandemi süreci boyunca uygulanan hijyen kurallarının aynı şekilde devam ettiğini belirten BTT. AŞ Filo Yönetim ve İşletmeler Müdürü Halil Aygün “Bunlara ilave olarak gün içerisinde seferden dönen tüm araçlarımızı otomatik makinelerimizle dezenfekte ediyoruz. Yine servis bitiminde gece temizlikleri yapıldıktan sonra araçlarımızın içerisine 10 dakika süreyle ultraviyole ışınlar tutarak sabah vatandaşlarımızın hizmetine tertemiz bir şekilde sunuyoruz. Merkez ve ilçe terminallerimizin temizliğine bu süreçte daha fazla önem veriyoruz. Bunun için personel sayımızı artırdık. Ayrıca terminal girişlerimize vatandaşlarımıza fiziki mesafeyi hatırlatıcı levhalar koyduk. Girişe vatandaşlarımızın vücut ısılarını ölçmek için termal kameralarımızı yerleştirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla önleyici sağlık tedbirlerimiz almaktayız.” diye konuştu.

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