Bu adam yaklaşık 2 aydır sokakta kalıyor

Yabancı uyruklu olduğu bilinen bir vatandaş, 2 aydan daha uzun bir süredir Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi’nin kenarındaki bankların bulunduğu bölümde kalıyor. Türkçe bilmediği gözlemlenen evsiz adam günün büyük bir bölümünü kartonların ve örtülerin üzerinde yatarak geçirirken, temizlik ihtiyacını civarda bulunan süs havuzundan karşılamaya çalıştığı ve bazı zamanlar tuvaletini buraya yaptığı öne sürüldü. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen yetkililerin sokakta kalan yabancı uyruklu vatandaşı defalarca otele yerleştirdiği öğrenilirken, bahsi geçen adamın her seferinde kaçarak aynı bölgeye geri geldiği bilgisi edinildi. Konuşmayan şahsın yardımları kabul etmemesi ilginç bir durum olarak yorumlanırken, konu çevre esnafı arasında merak konusu haline geldi.

“BURADAKİ SÜS HAVUZUNDA ELLERİNİ VE AYAKLARINI YIKIYOR”

Bölgede telefonculuk yapan Eren Tosun, evsiz adamın belediye ve zabıta ekipleri tarafından otele götürüldüğünü ancak geri getirildiğini söyledi. Her hafta aynı olayların tekrarlandığını ifade eden Tosun, “Biz esnaf olarak bunları görüyoruz. Adam sürekli yerde yatıyor, buradaki süs havuzunda ellerini ve ayaklarını yıkıyor. Bazen havuz suyuna tuvaletini yapıyor. Yemek döküp suyu pisletiyor. Kirli yaşıyor. Yaklaşık 2 buçuk aydır burada. Bizim kendisiyle ilgili bir rahatsızlığımız yok. Yeter ki bize dokunmasın. Ülkeye kaçak girdiğiyle ilgili bazı iddialar duyduk” dedi.

“BELEDİYE EKİPLERİ ONU BİRKAÇ SEFER ALMIŞ AMA KAÇIP GERİ GELİYOR”

Çevre esnaflarından olan Mehmet Emre Candoğan ise, “Biz bu adamın neden sokakta kaldığını bilmiyoruz. Sanırım yabancı uyruklu birisi. Bazen burada ateş yakıyormuş. Havuza yemek atmış, suyun kirlenmesine neden olmuş. Akşama kadar buralarda yatıp kalkıyor. Belediye ekipleri onu birkaç sefer almış ama kaçıp geri geliyor. İnsanlara zararı olacağını düşünmüyorum, pek bulaşan bir adam değil ancak burada yatıp kalkması bile rahatsız verici oluyor. Bence akli dengesi yerinde değil. Yabancı uyruklu bile olsa onu götürüp bir yerlere yerleştirmişler ve kalkıp geri gelmiş. Onun sokakta kalması bizi üzüyor” şeklinde konuştu.

