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Bu bayramda da şehit aileleri unutulmadı

BİTLİS HABERLERİ  | 30.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı dolayısıyla Bitlis’teki şehit ailelerine bayram ziyaretleri düzenlendi.Kurban bayramı dolayısıyla Bitlis’te ikamet eden şehit ailelerine, bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bitlis’teki şehit ailelerine bayram ziyaretleri düzenlendi.
Kurban bayramı dolayısıyla Bitlis’te ikamet eden şehit ailelerine, bayram ziyareti gerçekleştirildi. Bitlis il merkezi ve ilçelerinde ikamet etmekte olan tüm şehit aileleri, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri/amirleri tarafından evlerinde ziyaret edildi. Bu kapsamda Vali Yardımcısı Tamer Kılıç beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile birlikte, 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe -3 Harekâtında şehit olan piyade sözleşmeli er Alpaslan Kurt’un Bitlis İl merkezinde ikamet etmekte olan ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Feyyaz Kurt ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Kılıç, şehidin ailesinin Kurban bayramını kutladı. Devletin tüm kapılarının şehit ailelerine her zaman açık olduğunu belirten Vali Yardımcısı Kılıç, tüm şehit ailelerin Kurban bayramını kutladı.

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