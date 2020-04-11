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Bu belirtilere dikkat parkinson olabilirsiniz

HATAY HABERLERİ  | 11.04.2020 13:58 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.

Bu belirtilere dikkat parkinson olabilirsiniz

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ilerleyici bir hastalık olan parkinsonun en önemli belirtilerinin titreme ve hareket yavaşlığı olduğunu ifade ederek; bu belirtilerin görülmesi halinde nöroloji uzmanına başvurmak gerektiğinin altını çizdi.
‘Dünya Parkinson Günü’ nedeniyle açıklamada bulunan Dr. Atilla Kara, parkinson hastalığının en belirgin özelliğinin ellerde titreme olduğuna dikkat çekerek, “Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybıyla oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığının ana bulguları arasında; hareket yavaşlaması, titreme, yürüme bozukluğu bulunmaktadır. Tabi bununla birlikte hastada başka şikâyetler de görülebilmektedir. Duygusal durum değişiklikleri, sıkıntı, yüzde donukluk, kaygı bozukluğu, depresyon gibi bulgular da bu hastalığın belirtilerindendir” dedi.

“Parkinson hayatınızı yavaşlatmasın”
Parkinson hastalığında genetik faktörlerin de etkili olduğuna yer veren Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Yaşlı grup hastalığı olarak bilinen parkinson; genellikle 40 ile 60 yaş arasında başlayan ilerleyici bir hastalıktır. Parkinson hastalığında genetik faktör de önemlidir ve ailede parkinson hastalığı görülenlerde, bu hastalığın görülme ihtimali daha fazladır. Eğer yakınlarınızda bu tür bulgular varsa, nöroloji uzmanına görünmek önemlidir. Dolayısıyla hastalığın tedavisi daha kolay olur ve ilerlemesi engellenebilir” açıklamasında bulundu.

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