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Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor

BURSA HABERLERİ  | 26.03.2020 13:18 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla birlikte güçlü bağışıklık sistemi daha da önem kazandı.

Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte güçlü bağışıklık sistemi daha da önem kazandı. Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan, bağışıklığa iyi gelen bazı besinlerin tüketimini önerdi.
Koronavirüs salgını dünyadaki etkisini sürdürmeye devm ederken bağışıklığı artırmanın önemi her geçen gün daha da artıyor. Her türlü virüse karşı iyi bir bağışıklık sisteminin hayati önemde olduğunu vurgulayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan, “İyi bir bağışıklık sistemi için sigara içilmemeli, düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı kilo korunmalı, alkolden kaçınılmalı, yeterli uyku alınmalı, stres faktörleri azaltılmalı, el hijyeni sağlanmalıdır” açıklamasını yaptı.
Uzm. Dr. Hakkı Doğan, bağışıklığın doğal yollardan güçlendirilmesi için bazı besinlerin tüketiminin faydalı olacağını da şu sözlerle anlattı: “Yaban mersini, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Bitter çikolata, antioksidan özelliktedir. Zerdeçal, antioksidan ve antienflamatuar (iltihap önleyici) etkiye sahiptir. C vitamini olan brokoli, antioksidan etkidedir. A ve C vitamini olan tatlı patates, cildi ultraviyole hasarlara karşı korur. C ve E vitamini olan antioksidan özellikteki ıspanak, hücre bölünmesine ve DNA onarımına yardımcı olur. Zencefil de antioksidan ve antienflamatuar özelliktedir. Sarımsak, soğuk algınlığı ve diğer birçok hastalığın önlenmesinde yaygın kullanılır. Soğuk algınlığı riskini azaltan yeşil çayın kan yağları üzerinde olumlu etkisi vardır”
Bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi için faydalı olan içeceklerin tüketiminin de önemsenmesi gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Hakkı Doğan, “Ayçekirdeği, A vitamini açısından zengindir ve antioksidandır. E vitamini, manganez, magnezyum ve lif açısından zengin olan badem de çok faydalıdır. Portakal, mandalina, greyfurt ve kivi gibi meyveler iyi birer C vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda soğuk algınlığı semptomlarını azaltırlar. Kırmızı dolmalık biber de alternatif C vitamini kaynağıdır. Soğuk deniz balıkları da antioksidan etkiye sahip Omega-3 içerir” dedi.

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